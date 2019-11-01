Ermeni Apostolik Kilisesi, ABD Temsilciler Meclisi’nin 1915 olaylarına yönelik kararından memnun

Ermeni Apostolik Kilisesi Yüksek Ruhani Konseyi, ABD Temsilciler Meclisi’nin 1915 olaylarının “soykırım” olarak tanınmasını öngören karar tasarısını onaylamasından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Kiliseden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ermeni Apostolik Kilisesi Yüksek Ruhani Konseyi, soykırımla ilgili tasarının Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmesinin memnuniyetle karşılıyor ve bunu tarihi adaletin yeniden sağlanması ve aziz mağdurlarımızın anısına saygı bağlamında önemli bir adım olarak kabul ediyor

Açıklamaya göre Konsey, ABD hükümeti ve halkının, soykırımın tanınması ve gelecekte benzer suçların önlenmesi için çaba göstermeye ‘aynı tarafsız tutumla’ devam etmesini umduğunu ifade etti.

Tasarı, 405 “evet” oyuna karşılık 11 “hayır”la meclisten geçti

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim Salı günü 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan tasarıyı kabul etmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 “evet” oyuna karşılık 11 “hayır” oyuyla meclisten geçmişti.

Independent Türkçe

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