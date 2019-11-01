Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü: Gündem Suriye ve Ermeni soykırımını tanıma yasa tasarısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve Suriye konusunu ele aldı.

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim’de, Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren kararı kabul etmişti.

Çavuşoğlu: ABD’nin Ermeni soykırımı yasa tasarısı utanç verici bir karar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen Ermeni soykırımını tanıma yasa tasarısı ağır bir dille eleştirmişti.

Çavuşoğlu “utanç verici bir karar” diyerek kabul edilen tasarının “sıfır ve hükümsüz” olduğunu dile getirmişti.

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