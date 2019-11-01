ABD Hay Dat (Ermeni Davası) Komitesi Soykırım’ı tanıyan tasarının, Senato gündemine getirilmesi için senatörlerle görüşmelerde bulunacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi ABD Hay Dat (Ermeni Davası) Komitesi (ANCA), Ermeni Soykırımı’nı tanıyan 150. tasarının, Senato’nun gündeminde alınması ve oylanması için yoğun şekilde çalışmalar yapıyor.

‘Armenpress’ haber ajansı muhabirine konuşan ABD Hay Dat Komitesi Batı Yakası’ndaki Komisyonu Direktörü Armen Sahakyan: “Senato’ya 150. tasarı bu yılın Nisan ayında sunuldu. Şuan itibarıyla tasarıyı 21 Senato üyesi destekliyior. Bu sayıyı artırmak maksadıyla çalışmalar yürütülüyor. Prosedür açısından Senato, Temsilciler Meclisi’nden farklıdır. Bu tasarıyı ne zaman sunacağımız da henüz bilinmiyor” şeklinde konuştu.

ABD Hay Dat Komitesi Batı Yakası’ndaki Komisyon’un Facebook sayfasında yer alan bilgye göre Komite, Senato tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınması için mücadele eden senatörlerin ofisleriyle çeşitli görüşmelerin yeni bir etaba başlıyor.

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