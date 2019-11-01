200 yıllık hizmet: Kitabı Mukaddes Şirketi

Kitabı Mukaddes Şirketi, 2020 yılında Türkiye’deki ikiyüzüncü yılını kutlamaya hazırlanıyor. İki yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde hizmet eden Kitabı Mukaddes Şirketi, Kutsal Kitap’ın farklı dillere çevirilerini yapmak ve erişilebilir fiyatlarla her yerde okunabilmesini sağlamak için çalışıyor. Kitabı Mukaddes Şirketi’nin amacını, hizmetlerini ve Türkiye’deki faaliyetlerini, şirket bünyesinde 30 yıl hizmet eden ve çeşitli çeviri komisyonlarında görev alan, kısa zaman önce emekliye ayrılarak Türkiye’de Protestanlık ve Protestan kiliseleri konulu doktora tezini savunan Pastör Behnan Konutgan ile görüştük.

İLK OLARAK İZMİR’DE BAŞLADI

Kitabı Mukaddes Şirketi’nin Türkiye’de temelleri 1820 yılında, Tanrı Sözü’nün buradaki halklara ulaştırılması ve yerel dillere çevrilmesi için ABD’den Türkiye’ye gelen kişiler tarafından atıldı. Bu öncü ekibin girişimleriyle Trabzon, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Tarsus gibi yerlerde eğitim merkezleri kuruldu. Günümüzde merkezi Londra’da bulunan Avrupa genelindeki Kitabı Mukaddes Şirketleri’nin tümü bir araya gelerek Bible Society’i (Kutsal Kitap Cemiyeti) oluşturdu.

Kitabı Mukaddes Şirketi’nin amacı hakkında bilgi veren Pastör Behnan Konutgan, şirketin amacını, “Kutsal Kitap’ı herkesin anlayabileceği dilde, ödeyebileceği bir fiyata satmak” olarak özetliyor. Şirketin vizyonunun, mevcut kiliselere ulaşıp Kutsal Kitap’ı onlara ulaştırmak olduğunu belirten Konutgan şu bilgileri veriyor: “Kitabı Mukaddes Şirketi’nin çevirisinden önce Ermeni kiliselerinde Kutsal Kitap’ı antik Ermenice çevirisinden okuyorlardı fakat halk bunu anlamıyordu. Kitabı Mukaddes Şirketi onların anlamasını kolaylaştırmak için Ermeni alfabesiyle Türkçe olarak bastı. Aynı şekilde Rumlar için de Grek alfabesiyle Türkçe yani Karamanlıca olarak Kitabı Mukaddes bastı ve dağıttı. Bu çalışmalar 1880’den sonra yoğunlaştı.”

Kitabı Mukaddes Şirketi’nin bu faaliyetlerinin ve Protestanlar tarafından kurulmuş olmasının önceleri geleneksel kiliseler tarafından yanlış anlaşıldığını belirten Konutgan, “Hiçbir kilisenin iç işleriyle uğraşma veya onları Protestanlığa döndürme gibi bir amaç veya vizyonu yoktur. Artık geleneksel kiliseler de bunu anladı ve Kitabı Mukaddes Şirketi ile yakın ilişki içindeler” diyor.

YÜZYILDAN UZUN SÜRE BIBLE HOUSE BİNASI

Kitabı Mukaddes Şirketi’nin geçmişte İstanbul’daki önemli bir merkezinin Eminönü’nde bulunan Mercan Yokuşu’ndaki “Bible House” yani “Kutsal Kitap Evi” olduğu bilgisini veren Pastör Konutgan, kesme taştan yapılmış bu tarihi binanın 1960’lı yıllara kadar tapu kaydında da bu isimle geçtiğini belirterek, daha sonraki kayıtlardaki adının Amerikan Han olarak değiştirildiğini söylüyor. Şirket birkaç yıl önce, yüzyıldan daha fazla süredir kullandığı bu binadan İstiklal Caddesi’ne taşındı.

Bible House’ın Osmanlı dönemindeki inşası sırasında bu merkezin Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu’ya hizmet etmek üzere planlandığını belirterek, Kutsal Kitap’ın burada basılıp tüm bu bölgelere gönderildiğini ifade eden Konutgan, 1980’li yıllara kadar Anadolu’nun her köşesine bu merkezden gönderilen Kutsal Kitap’ın kitapçılara ve kiliselere ulaştırıldığı bilgisini verdi.

FUARLARLA HALKA MÜJDE’Yİ ULAŞTIRIYOR

Kitabı Mukaddes Şirketi’nin Kutsal Kitap’ı halka ulaştırmak için 80’li yıllardan itibaren İstanbul ve farklı kentlerde gercekleştirilen bütün kitap fuarlarına katıldığını belirten Pastör Behnan Konutgan, şirketin hizmetleriyle toplumun genelinde Hristiyanlığa karşı var olan kalın duvarların ve önyargıların yıkılmasına katkı sağladığını söyledi. Konutgan, “İlk yıllarda fuarlarda Kitabı Mukaddes Şirketi’nin standını ziyaret edenlerin yüzde 99’unun tepkisi “Aaa bu gerçek İncil mi?” şeklindeydi. Bunun ardından birçok soru soruluyordu. Fuarda görevli şirket yetkilileri, ziyaretçilerin sorularını yanıtlıyordu. Son yıllarda artık önyargıların yok olduğunu gözlemledik. İnsanlar standımıza geliyor, Kutsal Kitap, İncil ve farklı kitaplar alıyor” dedi.

Kitabı Mukaddes Şirketi’nin fuarlara katılımının amacının, insanların Hristiyanlığa ve Kutsal Kitap’a karşı olan önyargılarının yok olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Konutgan bunu şu örnekle pekiştiriyor: “Bir gün İzmir Kitap Fuarı’nda standımızı bir kadın ziyaret etti. Kitaplara baktı. “Size nasıl yardımcı olabilirim?” diye sorduğumda “Ben Müslüman biriyim. İslam’ın gereklerini yapıyorum. İncil’e ihtiyacım yok” dedi. Ben de ona “alın bu İncil’i size hediye ediyorum. Lütfen okuyun” dedim. İki gün sonra gelip “verdiğiniz İncil’i okudum. Kendimi çok iyi, dürüst bir İnsan olarak tanıyordum ama, İncil’i okuduktan sonra kendimi günahkar hissettim.” dedi. Ben de ona İncil’in Tanrı’nın diri Sözü olduğunu söyleyerek “Tanrı yüreklere konuşur. Yürekleri eleştirir. Demek ki Tanrı Sözü yüreğinize dokundu. Ona göre yaşayın!” dedim.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE HİZMETE DEVAM EDİYOR

Kitabı Mukaddes Şirketi’nin yarım yüzyıldan uzun süredir İstiklal Caddesi’nde hizmet veren satış noktasını her gün yüzlerce insan geliyor, yüz binlercesi de önünden geçiyor. Vitrinde Kutsal Kitap ve farklı kültürlerin kitaplarını görebiliyor. Merak edenler içeri girip soru sorabiliyor. Çoğu kişi de İncil satın alıp gidiyor. Kendisi de yıllarca bu kitap satış noktasında çalışan Pastör Behnan Konutgan, bu satış noktasının Hristiyanlık ve kilise için son derece önemli bir tanıklık olduğu görüşünde: “Orası kiliseler için bir nevi elçilik görevini görüyor. Hristiyanlıkla ilgili kimin sorusu varsa gidip soruyor. Kitabı Mukaddes Şirketi aynı zamanda kiliseler arası bir iletişim aracıdır. Kiliselere hizmet etmek için vardır. Kiliseler arası duvarların yıkılması için ve kilisenin bir beden, bir vaftiz, bir Mesih olduğunu vurgulamak için vardır.” (Ef. 4:4-5)

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