Yalçın Topçu’dan ABD’nin sözde Ermeni soykırımı iddialarına cevap

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ABD Temsilciler Meclisinin 29 Ekim’de oylamaya sunarak sözde Ermeni Soykırımı iddialarını kabul etmesi hakkında konuştu.

ABD’nin 2. Dünya savaşında Japonya’ya attığı atom bombasını hatırlatan Topçu, karara sert tepki gösterdi:

“Derebeyi ve sömürge medeniyetinin vandallarının insan hayatını bir damla petrol uğruna hiçe saydığı bir dünyada insanlığın bize ve bizim medeniyet değerlerimize ihtiyacı var. Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine 74 yıl önce atom bombası atarak yarım milyon Japon’a jenosit uygulayarak insanlığı mezarsız ölülerle tanıştıranlar, dönüp bir de kendi karanlık tarihlerine baksınlar.Bugün Japonya’da, Japon hükümetinin 31 Mart 2011 tarihli verilerine göre,halen 219 bin 410Hibakusha mağduru insanvar. Bu insanlarda korkunç yaralar açanlar, petrolü insandan önce tutanlar, bugün ülkemizi 1915 olayları ile ilgili alçak yalan ve iftirayı gündem yaparak bizi sindirmeye çalışıyorlar. PKK-PYD -YPG-KCK-SDG, FETÖ, DEAŞ ve dolarlarıyla bizi alt etmeyi beceremeyenler, şimdi de bu yalana sarıldılar. Yüz yıl önce dedelerimizin, ninelerimizin bunların dedelerinintezgahını, Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında saf tutarak nasıl bozdularsa,bu günde bizler, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında saf tutarak yüz yıl öncesine benzer bu tezgahı bozacağız.”

Kırgızistan’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan’da ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım faaliyetleri yapan İnsanlığa Yardım Vakfı’nı ziyaret etti.

Çalışmalarından ötürü İnsanlığa Yardım Vakfı’nın yöneticilerini kutlayan Topçu, STK’ların önemine vurgu yaptı: “Devlet ve millet olarak daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh olma gibi bir hedefimiz var,bu hedef doğrultusunda, Türkiye olarak dünyanın her yerinde devlet olarak, millet olarak Sivil Toplum Kuruluşlarımızla (STK) var olmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız STK’larımızı taşıyıcı sütunlarımız olarak görüyor ve STK’larımızla yoğun ilişki halinde olacağız diyorlar. Bu, devletimizin de milletimizin de yerli ve milli olan STK’larımıza bakışı ve verdiği önemdir. Hizmetlerinizden ötürü emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Denetleme Kurulu Üyesi Yalçın Topçu, Manas Üniversitesi’nin yeni seçilen Öğrenci Konseyi ile bir araya geldi. KTMÜ Senato Salonu’nda 30 Ekim 2019’da yapılan tanışma toplantısına Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı ve Rektör Vekili Prof. Dr. AsılbekKulmırzayev de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamıyla sözlerine başlayan Yalçın Topçu, öğrencilere seçimle aldıkları görevlerinin getirdiği büyük sorumluluğu hatırlatarak bazı tavsiyelerde bulundu. Yalçın Topçu, “İnşallah almış olduğunuz görevler ile önce kendinize, ailenize ülkenize ve bu bölgeye ve daha da önemlisi insanlığa faydalı işler yaparsınız. Kendi milletinizi,tarihinizi ve milli manevi değerlerinizi ve ulularınızı öğrenin ve tanıyın,kim olduğunuzu ve yaratılış gayenizi unutmayın. Unutursanız Cengiz Aytmatov’un dediği gibi ‘mankurtlaşmış’ olursun.

“Yaptığın işin en iyisini yaparsan ülkene faydalı olursun”

Yalçın Topçu, ‘dilde, fikirde, fikirde birlik’ düşüncesinin sahibi Gaspıralı İsmail Bey’in veciz bir sözünü hatırlatarak öğrencilerle olan sohbetinde; “Hepimizin ortak atası Gaspıralı’yı biliyorsunuz değil mi?, Kendisine soruyorlar ‘biz ülkemiz için vatanımız için ne yapabiliriz’ diye. O da, ’Yaptığın işin en iyisini yap’ diyor.Sizler de atamızın bu nasihatini tutun, işinizde en iyisi olun.Dünyanın ve ülkenizin meselelerine uzak kalmayın.Farklı fikirlerinizi zenginlik olarak görün asla kavga etmeden medeni ortamlarda tartışın. Kazak, Kırgız, Özbek,Türkmen, Azeri, Tatar adlarımız ne olursa olsun hakikat şu ki, hepimiz aynı atanın balalarıyız,bin yıl evvel birbirinden ayrılmış,farklı beşiklerde büyümüş öz be öz kardeşleriz” diye söyledi.

KTMÜ Öğrenci Konseyi ve Kulüplerinin yeni hizmet binasının açılış törenine de katılan ve öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, öğle yemeğini Üniversitenin sosyal tesislerinde öğrencilerle birlikte yedi.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/yalcin-topcudan-abdnin-sozde-ermeni-soykirimi-iddialarina-cevap-949076.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...