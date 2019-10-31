Türkiye’den ilk kez CNN TÜRK görüntüledi

Dünyada kadınlara yasak en geniş alan olarak biliniyor. Yaklaşık bin yıllık geçmişi ve 20 manastırı ile ilgi çekiyor. Yunanistan’daki Aynoroz’a giren ilk Türk TV kanalı CNN TÜRK oldu. Hakan Çelik, Aynoroz’da Rum Patriği Bartholomeos ile de görüştü.

Burası “Ayon Oros”, Türkçe’de bilinen adıyla Aynoroz. Anlamı Kutsal dağ. Bölgeye ilk giren Türk televizyon ekibi CNN TÜRK oldu.

Bu özel bölgeye girmek zor. Çünkü manastırlarıyla ünlü Aynoroz’a gidebilmenin iki yolu var. Biri bölgedeki manastırlarla iletişime geçmek, diğeri ise İstanbul’da Patrikhane’den izin almak. Bölge Yunanistan’ın toprağı olsa da, son söz kelimenin tam anlamıyla Patrikhane’de.

Aynoroz’un dünyanın ilgisini çekmesinin bir nedeni de yüzyıllardır bozulmamasına çabalanan yasağı.

Bu yasağın nedeni Hristiyan inancına göre Meryem Ana’nın Kıbrıs’a gitmek isterken gemisinin yoldan çıkıp buraya geldiğine inanılması ve oğlu İsa Mesih’ten bu bölgeyi istemesi. Bu nedenle Aynoroz hala “Tanrının annesinin bahçesi” olarak adlandırılıyor ve dünyada kadınlara yasaklı en geniş alan olarak biliniyor.

Bu nedenle süt ürünleri de, Paskalya için yumurta da dışarıdan geliyor. Ancak geri kalan tüm ihtiyaçlar Aynoroz içinde sağlanıyor.

Aynoroz’un önemini, Rum Patriği Bartholomeos, CNN TÜRK’ten Hakan Çelik’e anlattı.

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/turkiyeden-ilk-kez-cnn-turk-goruntuledi

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