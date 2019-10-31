Soykırım tasarısına ret oyu veren üyelere baklava

ABD Temsilciler Meclisi’nde soykırım tasarısına ret oyu veren üyelere baklava gönderecek

Baklavacı Mehmet Yıldırım, ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Soykırımı’nı tanıdığı oylamada ‘hayır’ oyu kullanan vekiller baklava hediye edecek. Yıldırım, “Baklavayı yedikten sonra, bu lezzetten mahrum kalmamak için oylamalarda diğerlerini ikna edeceklerdir” dedi.

DUVAR – Gaziantepli baklavacı Mehmet Yıldırım, ABD Temsilciler Meclisi’nde Ermeni soykırımı tasarısına ret oyu veren üyelere baklava hediye edecek. Baklavacı Mehmet Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Temsilciler Meclisinde soykırım ve yaptırım tasarısına hayır oyu vererek karşı çıkan @TomColeOK04 @RepJimBaird ve @GregPenceIN için hazırladığımız hediyeler bugün yola çıkacak. Baklavayı yedikten sonra, bu lezzetten mahrum kalmamak için oylamalarda diğerlerini ikna edeceklerdir.”

Temsilciler Meclisinde soykırım ve yaptırım tasarısına hayır oyu vererek karşı çıkan @TomColeOK04 @RepJimBaird ve @GregPenceIN için hazırladığımız hediyeler bugün yola çıkacak. Baklavayı yedikten sonra, bu lezzetten mahrum kalmamak için oylamalarda diğerlerini ikna edeceklerdir😎 pic.twitter.com/OlBR4Pvx92 — Baklavacı Mehmet Yıldırım (@baklavacimehmed) October 31, 2019

1915’i Ermeni Soykırımı olarak tanıyan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi’nde 405’e karşı 11 oyla kabul edilmişti. (DIŞ HABERLER)

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...