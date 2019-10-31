Savaş: “Ermeni Soykırımı kararlarını şiddetle kınıyorum”

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AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, ABD Temsilciler Meclisi’nde Ermeni soykırımı iddialarının kabul edilmesine tepki gösterdi.

Kazım Yörükce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda ABD Temsilciler Meclisi kararının kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılması ile ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından paylaşan Savaş, “Kendi tarihine bakmaksızın karar alan ABD Temsilciler Meclisi, tarihi ne kadar çarpıtmaya çalışırsa çalışsın var olan gerçekleri asla değiştiremeyecek. Ermeni soykırımı kararlarını şiddetle kınıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye doğrularından şaşmayacak, kararlı adımlarla yoluna devam edecektir” diyerek Ermeni soykırımı kararına tepkisini dile getirdi.

https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/3229235/savas-ermeni-soykirimi-kararlarini-siddetle-kiniyorum

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