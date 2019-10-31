Paşinyan: ABD’nin kabul ettiği tasarı Ermeni Soykırımı tanıma sürecine yeni bir nefes verecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Hükümet oturumunda tekrar ABD Temsilciler Meclisi tarafından Ermeni Soykırımı tasarısının kabul edilmesine değindi.

Bu tasarının rolü hakkında düşüncelerini dile getiren Başbakan Paşinyan açıklamasında “Bence bu çok önemli bir olaydır ve Ermeni Soykırımının tanınma sürecine yeni bir nefes verecek ” ifadelerini kullandı.

Paşinyan aynı zamanda ABD Temsilciler Meclisi Ermeni komisyonu üyelerine, kabul oyu kullanan bütün konfresmenlere, onlarca yıl çaba sarfeden Diasporadaki bütün Ermeni örgütlerine teşekkür ettiğini bir kez daha belirtti.

Ermenistan Başbakanına göre aslında bu karar çoktan olgunlaşmıştı, çünkü ABD’nin neredeyse bütün eyaletleri Ermeni Soykırımını tanıdı ve bu tasarı tanıma sürecinin zirvesi oldu.

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