Mustafa Yeneroğlu AKP’den istifa etti: Alevileri, Kürtleri reddeden bir parti olmaz

30 ekim 2019 – 16:42

‘Türkiye’deki tüm siyasi partilerin daha çoğulcu daha katılımcı olmasını bekliyorum.’

Hükümetin politikalarına eleştirileyle gündeme gelen AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine partisinden istifa etti.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AKP’den istifa ettiğini Meclis’te düzenlediği basın açıklaması yoluyla duyurdu.

Partisinden istifa eden Yeneroğlu, “Türkiye’deki tüm siyasi partilerin daha çoğulcu daha katılımcı olmasını bekliyorum. Muhafazakarlar açısında Alevileri, Kürtleri reddeden bir partinin olamayacağını düşünüyorum. AK Parti’nin kuruluşunda olduğu gibi konuşan Türkiye tasavvuruna sahip bir parti düşünüyorum.” diye konuştu.

Yeneroğlu istifasına ilişkin şu açıklamayı yaptı.

“Siyasete sayın Cumhurbaşkanı’mızın daveti üzerine siyasete girdim. Siyasete girerken hiçbir mücadele, hiçbir uğraş adaylık noktasında hiçbir çalışma yapmadım. İnsan hakları ihlallerine karşın hayatım boyunca mücadele etmiş olan birisiyim. Dolayısıyla Türkiye’ye geldikten sonra benim gibi düşünmeyen, benim gibi inanmayan, benim gibi yaşamayan insanların hakkını hukukunu korumank, bunları herkesten daha güçlü bir biçimde dillendirmek, ülkemde Hristiyanlara Yahudilere ayrımcılık yapılıyorsa buna karşı en güçlü sesi bir Müslüman olarak benim çıkarmam gerektiğini bilinciyle İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda da mücadelemi verdim.

Kolay bir süreç değildi, terörle mücadelede bazen güvenlik güçlerinin çizgiyi aştığı, ölçüyü aştığı durumda da benimle ciddi tartışma ve ayrışmalara girdiği bir süreçti. Son 2-3 yıldan beri partimin politikaları noktasında birçok huzursuzluk yaşadığımı, özellikle demokratikleşme sürecinde insan hakları ihlalleri ve demokratik kurumların tahrip edilmesi gibi rahatsızlık yaşadığım konuları hem parti içinde hem de kamuoyu ile paylaştım. Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde karşı karşıya kaldığımız sıkıntılı süreçler oldu. Gezi Parkı sürecinde, FETÖ’nün darbe teşebbüsü sonrasında OHAL dönemiyle zorluk çektiğimiz birçok noktada itiraz ettiğim son zamanlarda bu itirazımı daha yüksek sesle dillendirdiğim birçok konuyu biliyorsunuz.

Son zamanlarda yüksek sesle dillendirdiği birçok konuyu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızı takdir buyurdular MKYK üyeliğine seçildim. Türkiye’nin imajını zedeleyen, insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması konusunda eleştirilerimi paylaştım. Son iki MKYK toplantısına bu rahatsızlıklarımın bir karşılık bulduğuna dair ya da bu rahatsızlıklarımın düzelebileceğine dair ümidim olmadığı için katılmadım. Ve MKYK üyeliğinden istifa ettim. Bugün sayın Fatih Şahin bey Genel Merkez’e çağırdı. Endişeleriminin olduğunu, Türkiye’nin itibarına zarar veren bir süreçte karşı karşıya olduğumuzu, AK Parti’nin kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğini, özgürlükçü, katılımcı bir yol almamız gerektiğini bildirdi. Sayın Genel Sekreter, dostane bir ortamda bunların konuşulduğunu ve benim istifa etmem noktasında bir karara varıldığını bildirdi.

Ben herhangi bir hesapla siyasete girmedim. Milletvekilliğinden istifa edip etmemem noktasında böyle bir talep olmadı. AK Parti’nin kuruluşunda Erbakan Hocam’a yönelik eleştirilerin bugün çok daha şiddetli olması beni üzüyor. Ben otoriter bir eğitim sisteminde yetişmedim. Doğru bildiğini her ortamda söyleyen bir bireysellik içinde yetiştim. Bunun mücadelesini verdim. Türkiye’nin geleceği noktasında birçok arkadaşta çok ciddi rahatsızlıkların olduğunu biliyorum. Bugün geldiğimiz noktanın iyi olmadığını bunun geliştirilmesi noktasının yine AK Parti’de olduğunu birçok arkadaşımız paylaşıyorlar.

Türkiye’deki tüm siyasi partilerin daha çoğulcu daha katılımcı olmasını bekliyorum. Muhafazakarlar açısında Alevileri, Kürtleri reddeden bir partinin olamayacağını düşünüyorum. AK Parti’nin kuruluşunda olduğu gibi konuşan Türkiye tasavvuruna sahip bir parti düşünüyorum. Milletvekilliğinden istifa da edebiliyorum bunu da belirttim.”

https://www.artigercek.com/haberler/mustafa-yeneroglu-akp-den-istifa-etti-kurtleri-reddeden-bir-partinin-olamayacagini-dusunuyorum