Mazlum Kobane: Türkiye ateşkese uymadı, Hristiyan köylerini işgal etmeye başladı

Türkiye ile ABD arasında yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Suriye Demokratik Güçleri’nin denetimindeki bölgelerde çatışma sona ermiş değil. Suriye’nin kuzeyinden TSK ve bağlı Suriye Milli Ordusu mensuplarıyla SDG arasında sıcak çatışma haberleri geliyor. Bu kez TSK ve bağlı birliklerin Hristiyan köylerini aldıkları belirtiliyor. Açıklama SDG Genel Komutanı Mazlum Kobane’den geldi. General Kobane, sosyal medya hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, Türk ordusu ve bağlı birliklerin Hristiyan köylerini işgal etmeye başladığını yazdı. لم تلتزم تركيا باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومستمرة في حربها. وقد بدأت تركيا مع المجموعات المتطرفة باحتلال القرى المسيحية وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الاشورية المهددة بالابادة. على الولايات المتحدة أن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) October 31, 2019 Mazlum Kobane, “Türkiye, ABD ile yapılan savaşın durdurulmasına yönelik ateşkes anlaşmasına uymadı ve savaşa devam ediyor. Türkiye, radikal gruplarla birlikte, Hristiyan köylerini işgal etmeye başladı. Şu anda yok olma tehlikesi altındaki Asuri beldesi Til Temir’e girmeye çalışıyor. ABD yükümlülüğünü yerine getirmeli ve ödevini yapmalı.” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili bir açıklama da İlhem Ahmed’den geldi. The US Air Force and @realDonaldTrump are watching as Turkey ethnically cleanses NE Syria of Christians and others. Why? — ILHAM EHMED (@ilham_ehmed) October 31, 2019 Suriye Demokratik Meclisi Eşbaşkanı Ahmed, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, Suriye’nin kuzeydoğusunda Hristiyan ve diğer haklara etnik temizlik uygularken, ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Başkanı Donald Trump izliyor. Neden?” diye sordu. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik saldırıları ABD’de farklı kesimlerden tepkilere yol açarken, son günlerde bölgeden Hristiyan toplumu için kaygı verici gelişmeler yaşanıyordu. Dünyada zulüm gören Hristiyanlara destek veren Katolik Kilisesi’nin yardım kuruluşu olan Church in Need’in sosyal yardım direktörü Edward Clancy, Türkiye’nin askeri harekâtını “işgal” olarak nitelerken, “Türkiye’nin Kuzey Suriye’yi işgal etmesi, Hristiyan nüfusunun büyük çoğunluğunu kaybeden bir ülkede yeniden yapılanan hassas Hristiyan topluluklar için bir tehdit oluşturuyor” ifadesini kullanmıştı. Edward Clancy’nin açıklama yaptığı site ise ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen Breitbart News. Breitbart News’in eski Yönetim Kurulu Başkanı olan Stephen K. Bannon, Beyaz Saray Baş Stratejisti olarak görev yapmış bir isim. Bannon, Mart 2018’te yaptığı bir açıklamada, “Çin, İran ve Türkiye, Hristiyan Batı’ya karşı yeni bir eksen oluşturuyor” uyarısında bulunmuştu. Church in Need, geçen hafta Hıristiyanlara yönelik zulmün Irak ve Suriye’de IŞİD’in yenilgisi ışığında kısmen azaldığını ortaya koyan bir çalışma yayımladı. Araştırmada bununla birlikte, bu düşüşte bazı bölgelerdeki Hristiyanların neredeyse tamamen yok edilmesinin yattığına dikkat çekiliyor. Edwar Clancy, Breitbart News’a çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmede Suriye’nin kuzeydoğusu için, “Orada çok iyi kurulmuş bir Hıristiyan topluluğu vardı. Habur Çayı kıyıları boyunca Hristiyan toplulukların yaşadığı 30-35 kasaba ve şehir vardı” ifadesini kullanıyor ve ekliyor: “Orada bir çeşit rönesans yaşanmıştı. Hristiyan kültürünün yeniden büyüdüğüne şahitlik ediliyordu çünkü onlar yaşıyorlardı, çalışacak bir yer vardı, iyi ve ekilebilir alanlar vardı. Bu, bir anlamda, nehir boyunca tüm bu kasabaların Türk saldırısı tarafından hedeflendi ya da başka bir ifadeyle Türkiye, Kürtler ve Suriye arasında ne yaşanırsa yaşansın, bunlar Kürdistan Irak’ına gitmek zorunda kalacak insanlar.” Haberde, Türkiye’nin operasyon hedefini açıklamasının hemen ardından Hristiyan cemaat liderlerinin endişelerini dile getirdikleri hatırlatılıyor. Suriyeli bir Hıristiyan lider olan Bassam Ishak’ın, NPR’ye yaptığı açıklamada, “Bütün dini geçmişi olan insanların yaşadığı Qamishli’deki yerleşim alanlarını hedef alıyorlar. Bunun, Türkiye mültecileri oraya taşıyabilsin diye Kürtler ve Hristiyanlara oradan ayrılmaları için bir mesaj olduğunu düşünüyoruz. Bunun bir çeşit etnik temizlik olduğunu düşünüyoruz” dediğine atıf yapılıyor. Ahval News