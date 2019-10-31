İsrail’in siyasi çerçeveleirinden hükümete Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrıları yapılıyor

İsrail’in önde gelen siyaset adamlarından ikisi, İsrail hükümetini, ABD’den örnek alarak Ermeni Soykırımı’nı tanımaya çağırdı.

Ezici oy çoğunluğuyla kabul edilen karar tasarısının oylanmasından sonra Temsilciler Meclisi’nde tebrik ve alkışların susmadığını hatırlatan “The Times of Israel”, Türkiye’nin “Cumhuriyet Bayramı”nı kutladığı 29 Ekim tarihinin artık ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye karşıtı iki kararın onaylandığı gün olarak anılacağını vurguladı. Ermeni Soykrımı’nı tanıyan karar tasarısının yanısıra Meclis, Türkiye’ye yaptırımları uygulanmasını öngören bir tasarı da onaylamıştı. Bütün bu olaylar Türkiye tarafından Suriye’nin kuzey –batı bölgesindeki Kürtlere karşı düzenlenen saldırıdan sadece üç hafta sonra yaşandı.

İsrail “Mavi-Beyaz” İttifakı’nın liderlerinden Yair Lapid, “ABD Temsilciler Meclisi tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınması, tarihi gerçeklere ve adalete yönelikti. Türkiye’nin, dünyayı terörize ederek Ermeni Soykırımı’nın inkarına zorlamasına izin verilemez” ifadelerini kullandı. “Yesh Atid” Partisi başkanı olarak defalarca Knesset tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını önermiş olan Lapid, İsrail tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınması uğruna verdiği mücadelesine devam edeceğini duyurdu. Nisan 2019’da konuya değinen Lapid, israil hükümeti tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasının ve Türkiye’nin baskılarına boyun eğme politikasına son verilmesinin zamanı geldiğini vurgulamıştı.

“Mavi – Beyaz” İttifakı’na giren “Likud” Partisi’nin üyesi, İsrail eski İçişleri Bakanı Gideon Saar da, Temsilciler Meclisi’nin Soykırım kararını memnuniyetle karşılayarak, kendi ülkenin hükümetine aynısını yapma çağrısında bulundu. “Twitter”de #Genozide (Soykırım) etiketini kullanan Saar, “İsrail’in de bu korkunç vahşeti net bir şekilde tanıması gerek” paylaşımını yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/31/İsral-ABD-Ermeni-Soykırımı-tanıma/168315

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