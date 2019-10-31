Hülya Avşar: ”Armine Harutyunyan’ı beğeniyorum”

Hülya Avşar, Gucci’nin reklam yüzü olan ve bir süre herkesin konuştuğu Armine Harutyunyan’ı beğendiğini dile getirdi.

Ünlü sanatçı, artık bütün mankenlerin birbirine benzediğini söyledi.

Avşar, Ermeni model hakkında bu ifadelerini kullandı:

“Son günlerde en beğendiğim, karizmatik bulduğum isim Armine Harutyunyan. Herkesin birbirine benzediği bir dünyada o kadar doğal ve güzel duruyor ki, dikkatimi çekiyor.”

Hatırlanacağı üzere ünlü marka, tanıtım yüzü olarak seçtiği Ermeni genç modelle, podyumda bir tür devrim yaptı. Milano Moda Haftası kapsamında Gucci’nin düzenlediği defilede 23 yaşındaki Ermeni model Armine Harutyunyan, diğer tüm modellerden daha fazla dikkat çekti. 500 manken arasından seçilen Armine, Berlin’de konser izlerken keşfedilmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/31/Hülya-Avşar-Ermeni-Gucci/168338

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