Graham’den Til Temir ve Kobani uyarısı: Türkiye durmazsa Kongre…

Cumhuriyetçi Senatör Twitter hesabından paylaştığı mesajda ‘Türkiye’nin saldırganlığı devam ederse, bu ABD Kongresi-Türkiye ilişkisinden geriye kalan ne varsa (hepsini) koparacak.’ dedi

ARTI GERÇEK- ABD Başkanı Donald Trum’ın Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgesinden çekilerek Türkiye’nin askeri harekatına yeşil ışık yakması kararına şiddetli muhalefette bulunanlardan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, bu kez de Türkiye’nin güneydeki Til Temir (Resulayn ve Haseke arasında) ve kuzeybatıdaki Kobani’ue yönelik saldıralar hakkında utarılarda bulundu.

Til Temir kasabasında Türkiye destekli silahlı cihatçılar tarafından yapılan saldırılar sonucunda Hristiyanlar ve Asuriler evlerini ve arazilarini terk edip göç etmek zorunda kalıyor.

Graham, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün “Kobani’ye de girmek istiyoruz” sözlerini de ima ederek, Türkiye’den Til Temir ve Kobane’de daha fazla olumsuzluğa yol açabilecek hareketlerden kaçınmasını istedi. Graham aksi halde Türkiye ile ilişkilerin daha da kötüleşeceğini söyledi.

Graham Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Tel Tamer ve Kobani’deki Hristiyan ve Kürt bölgelerine yönelik Türkiye saldırganlığı devam ederse bu, ABD Kongresi – Türkiye ilişkisinden geriye kalan ne varsa (hepsini) daha fazla koparacak. Türkiye’yi durmaya ve kazan-kazan olabilecek bir ilişkiyi sıfırlamamaya gayret etmeye ısrarla davet ediyorum.” dedi.

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