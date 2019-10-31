Garo Paylan: “Babaannemin yaşadıkları arkeologların meselesi olamaz…”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ABD Kongresi’nin alt meclisi Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan tasarıyı kabulüne ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirilerine değinerek kendi resmi Twitter hesabından bir tweet attı.

TBMM Ermeni milletvekili Paylan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”Erdoğan Ermeni Soykırımı için:

“Bu iş tarihçilerin işidir. Bu iş arkeologların işidir. Bu işe bir siyaset gömleği giydirilmesin.” dedi.

Talat Paşa’nın siyasi bir kararla uyguladığı soykırımla tarihçiler yüzleşemez…

Babaannemin yaşadıkları arkeologların meselesi olamaz…”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/31/Paylan-Erdoğan-Türkiye-soykırım/168304

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