‘Durum sadece Bağdadi’den ibaret değil’

Nadia Murad: Durum sadece Bağdadi’den ibaret değil, binlercesi var

IŞİD tarafından 2014’te Irak’tan kaçırılan Nobel Barış Ödülü sahibi Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad, örgütün lideri Bağdadi’nin ölümüne ilişkin açıklamasında binlerce Ezidi’nin hâlâ kayıp olduğuna dikkat çekti. Murad, “Durum sadece Bağdadi’den ibaret değil, binlercesi var. Daha fazlasını görmek istiyoruz, adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

DUVAR – IŞİD tarafından kaçırılarak cinsel saldırıya uğramış binlerce Ezidi kadından biri olan Nobel ödüllü insan hakları savunucusu Nadia Murad, örgütün lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürülmesine ilişkin, ”Biz sadece Bağdadi’nin öldürüldüğünü değil adalet de görmek istiyoruz. Bağdadi’ye (örgüte) katılan binlerce IŞİD’çi var ve hala suç işlemeye devam ediyorlar” dedi.

IŞİD militanları tarafından 2014’te Irak’taki köyünden kaçırılmasının ve kurtarılmasının ardından Ezidi kadın ve çocukların hikayesini uluslararası arenaya taşıyan Nadia Murad, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde gazetecilere açıklama yaptı.

Bağdadi’nin ölümünün ardından IŞİD kurbanı diğer kadınlarla da konuştuğunu belirten Murad, ”Bana, ‘ya diğerleri’ diye sordular. Binlerce Ezidi hala kayıp. Durum sadece Bağdadi’den ibaret değil, binlercesi var. Daha fazlasını görmek istiyoruz, adalet istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

BM’ye göre Haseke’deki Hol kampında IŞİD bağlantılı olduğu düşünülen yaklaşık 50 ülkeden 11 bini yabancı ülke vatandaşı 70 bin kişi tutuluyor. (Kaynak: Sputnik)

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