ABD’nin Ermeni tasarısına Selçuk Özdağ’dan tepki: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika’ya gitmemeli

Ahmet Davutoğlu’nun kurmay ekibinde yer alan Selçuk Özdağ, “Sayın Erdoğan Amerika’ya gitmemelidir. Yazdıkları mektup dış politikamızda şu ana kadar hiçbir Amerikalı yetkili veya dış yetkili Türkiye Cumhuriyetinin başbakanlarına, cumhurbaşkanlarına böyle bir mektup yazamamıştır.” diye konuştu.

Özdağ, “İkinci olarak da bugün ABD Temsilciler Meclisinde Ermeni soykırım iddialarıyla ilgili tarihçilerin konusunu siyasete malzeme yapan bir Amerika’ya karşı da ‘gelmiyorum’ demek lazım.” dedi.

Mal varlıkları tartışmasına da değinen Selçuk Özdağ, “Üçüncü olarak da ‘Kendi mal varlıklarıyla ilgili araştırma yapacağız’ diyor. Tüm siyasiler, geçmişte görev yapan başbakanlar, bakanlar, cumhurbaşkanları herkes malvarlığını çıplak olarak milletine açıklasın. Ne mal varlığı varsa herkes açıklasın. Dönsün desin ki Amerika’ya malvarlığımız budur, şeffaftır, elinizden geleni ardınıza koymayın demesi lazımdır” şeklinde konuştu.

Görüşmelerin kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Öztdağ, “Eğer Sayın Erdoğan Amerika’ya giderse, Sayın Cumhurbaşkanı Amerika’ya giderse Amerika’da bütün görüşmeler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kayıtlarına, kayıt altına alınmalıdır, bütün görüşmeler 81 milyonla paylaşılmalıdır. Hiçbir görüşme devlet sırrı olarak kalmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Özdağ, “Amerika’nın bu iddialarına karşı ülkede tüm siyaset yapan Ermeniler, Ermeni kökenli vatandaşlarımız, yazarlarımız bunlar seslerini yükseltmelidirler başta AK Parti Milletvekili Markar Esayan olmak üzere.” şeklinde konuştu.