ABD’nin Ermeni kararı fonları da etkileyecek

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Kerim ÜLKER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Grup Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ekonomik yaptırımlar ve soykırım tasarılarına tepki göstererek şunları söyledi: “Tarihleri soykırım lekeleriyle dolu bir ülkenin Türkiye’ye ne söz söyleme ne ders verme hakkı olamaz. Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarı Barış Pınarı Harekatı bahanesiyle ve ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, aileme, bakanlarıma yaptırım uygulanması talebiyle ilgilidir. FETÖ’nün yıllarca piyasada dolaştırıldığı iddialara dayandırılan ve hiçbir tutarı olmayan bu tasarıyı şiddetle reddediyoruz.” Erdoğan, 13 Kasım’daki ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda ise “Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti” dedi. Türkiye ile ABD arasında her yıl 24 Nisan öncesinde yaşanan sözde Ermeni Soykırımı iddiaları Washington ile Ankara arasında yeni bir krize neden oldu. ABD Temsilciler Meclisi Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını önceki gün kabul etti. Tasarı 11’e karşı 405 oyla Temsilciler Meclisi’nden geçti. Washington’un “Demokles’in Kılıcı” olarak Türkiye üzerinde tehdit olarak kullandığı bu kararı protesto eden Türkiye’nin bundan sonraki adımı ne olacak merak konusu.

CALIFORNIA, EYLÜLDE TASARIYI ONAYLADI

Ancak bu sürecin ekonomik yansımaları da olacak. Uzun zamandır Türkiye’ye yönelik kampanyalarını yoğunlaştıran, lobi faaliyetlerini artıran Ermeni diyasporası yatırım süreçlerine de etkili olmayı sürdürüyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise Ermeni nüfusunun yoğun olduğu Californiya’da 5 yıldır devam eden bir kararın hayata geçmesi oldu. Eylül ayının sonunda California Eyaleti Yasama Meclisi, devlet emekli fonlarının Türkiye’de yatırımlarını geri çekmesi için sessiz sedasız düğmeye bastı. Bununla ilgili yasayı hayata geçiren California Eyaleti Yasama Meclisi, ülkenin en büyük kamu fonlarından olan California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi’ni (CalPERS) ve California Devlet Öğretmenleri Emekli Sistemi’ni (CalSTRS) 2025 Ocak ayına kadar Türkiye’deki varlıklarını çekmesini talep etti.

Türkiye’ye karşı karar alan bu fonlardan CalPERS, 1.6 milyon kişinin 360 milyar dolarını yönetiyor. Türkiye’de ise bir dönem 185 milyon dolarlık parası vardı. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin borsadaki hisselerine yatırım yapan fon, önemli miktarda devlet tahviline sahip. CalSTRS’in 950 bin üyesi ve 238 milyar doları var.

Türkiye, Washington ile ipleri iyice koparmak üzere. Bunun siyasi olduğu kadar ekonomik etkileri de olacak. Ancak burada asıl güç lobicilik faaliyetlerinde. Ermenistan bu konuda daha kararlı görünüyor.!

https://www.dunya.com/ekonomi/abdnin-ermeni-karari-fonlari-da-etkileyecek-haberi-456187