7’den 70’e yaklaşık 2000 kişi Ortaköy Sinagogu suka’sında toplandı

Ortaköy Sinagogu bu yıl bir ilke imza atarak, 300 kişilik suka’da, bir hafta boyunca 2000 kişinin üzerinde bir katılımcı grubuna ev sahipliği yaptı.

Ortaköy Sinagogu bu yıl bir ilke imza atarak, 300 kişilik suka’da, bir hafta boyunca 2000 kişinin üzerinde bir katılımcı grubuna ev sahipliği yaptı. Her sene olduğu gibi, bu sene de Hahambaşı Rav İsak Haleva, bayramın ilk iki günü Ortaköy Sinagogunda misafirlerle bütünleşti. Hahambaşı, dualar eşliğinde Sukot Bayramı’nda diğer bayramlardan farklı olarak neşelenmemiz gerekliliğinden söz etti.

Roş Aşana ve Kipur Bayramları ile yaşadığımız görkemli günlerden sonra gelen Sukot Bayramı’nda neşeli olmakla, Tanrı’nın bizler affettiğini, onunla olan ilişkimizin kuvvetlenmeye başladığını hissettiğimizden söz eden Rav Haleva, sözlerine Sukot Bayramı’nda çok huzurlu ve mutlu olduğumuzu anlatarak devam etti.

300 kişiye yakın yahidin bir araya geldiği ilk gecenin ev sahipliğini yapan Sima Lodrig ve Ailesi’ne bu değerli katkılarından dolayı teşekkür edildi. Geleneksel olarak Erol Lodrig anısına düzenlenen gecede Sinagogun Haham Akaali Rav Naftali Haleva, Merhum Erol Lodrig hayırseverliğini üzerinde konuştu.

Bayramın her gecesinde Uşpizin kutsal misafirlerin davet edildiğini ve bayramın ilk gecesinde Avraaam atamızın bizimle beraber olduğunu ifade etti. Merhum Erol Lodrig’in aynı şekilde Avraam’ın hayırseverlik karakteristik özelliğini taşıdığını belirti.

O gece katılımcılar arasında bulunan Beşiktaş Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı da konuşmasında bayramı birlikte kutlamının mutluluğunu ifade etti. Ortaköy Sinagogu Başkanı Alber Elvaşvili kendine hoş geldin derken, daima cemaatimize gösterdiği destekten dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Bayramın ikinci gecesinde de kalabalık bir kitle suka’daydı. Geceye katkıda bulunan Cemaat Eşbaşkanı Erol – Sandra Kohen ve Ailesi’ne bu değerli katkılarından dolayı teşekkür edildi. İkinci gece kutlamasına katılan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve AKP Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşah Yıldırım konuşmalarında birlikte olmanın mutluluğunu ifade etti. Ortaköy Sinagogu Başkanı Alber Elvaşvili de kendilerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Rav Naftali Haleva, elimizdekilerin kıymetini ve değerini bilmenin öneminden bahsetti. Bayramın her gecesinde Uşpizin kutsal misafirlerin davet edildiğini ve bayramın ikinci gecesinde Yitshak atamızın bizimle beraber olduğunu ifade etti. Bu vesile ile Yitshak’ın karakteristik özelliği olan fedakarlık özverinin öneminden bahsedildi ve mutlu olmak için insanlarla paylaşmanın gerekliliğinden bahsetti.

Suka’da Tora Sohbeti

Sukot Bayramı’nın dördüncü gecesi yahidlerin bir araya geldiği gecede suka’da Tora sohbeti gerçekleşti. 100 kişiye yakın bir kitlenin bir araya geldiği gecede Rav Haleva, Parnasa bereket kapısının açılmasının insanın davranışlarına bağlı olduğunu ve Parnasa ile ilgili derin ve mistik öğretileri üzerinde durdu. Beğeni ile dinlenen sohbette her sene olduğu gibi suka’da, Tora sohbetinin seuda’sına sponsor olan Selim Cibili ve Violet Hakim Ailesine katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Çocuklar ve gençler de suka’daydı

Sukot Bayramı’nın beşinci gecesi Geleneksel Yoel Ülçer Kohen anısına fonun gerçekleştirdiği Sukot faaliyeti gençlere yönelikti. 300’e yakın gencin bir araya geldiği gecedeki coşku görülmeye değerdi. Her sene olduğu gibi Rıfat – Rejin Duenyas ve ailesi katkıları ile gerçekleşen bu gecede gençler Sukot’un neşesini hissettiler. Yoel Ülçer Kohen Fonu adına Rav Naftali Haleva katkılarından dolayı Duenyas Ailesine dualarını iletti. Gençlerin suka temalı oynadıkları Kaot yarışmasındaki heyecan görülmeye değerdi.

Bayramın üçüncü gününde sabah saatlerinde, UÖMO 1., 2., 3. sınıflar, öğleden sonra 4., 5., 6. sınıflar, bayramın dördüncü gününde sabah saatlerinde lisenin tamamı, beşinci gününde ise 7. ve 8. sınıflar suka’ya girdi. Rav Nafi Haleva’nın ve İbranice bölümü öğretmenlerin düzenlediği oyunlarla çocuklar öğretmenleriyle coşkulu anlar yaşadı.

Bayramın altıncı gecesinde, şabat akşamı Hahambaşı Rav Haleva’nın katılımıyla Ortaköy Sinagogu bölgesinde oturan yahidler suka’da bir araya geldi. Leon – Clara Amram ve Süleyman – Sara Zakuto Ailelerinin katkıları ile gerçekleşen gece şarkılarla çok neşeli geçti. O geceye özel Clarita’s Way imzalı sağlıklı özel yemek menüsü herkesin beğenisini aldı.

Cumartesi şabat sabahı da Hahambaşı Rav Haleva’nın katılımı ile neşe ve çoşku içinde geçen şabat tefila’sından sonra yoğun bir yahid kitlesi ile suka mitsvasını gerçekleştirdi. O günkü seuda’ya sponsor olan Dr. Rafi Rasier ve Ailesine katkılarından dolayı teşekkür edildi. O gün suka’ya Uşpizin kutsal misafiri olarak Yosef’i davet edildiğinden Rav Naftali Haleva, Yosef’in Yahudi kimliği açısından öneminden bahsetti. Ayrıca Koelet kitabının öğretisi üzerine suka’da ders verildi.

Pazar sabahı ise Oşana Raba tefilasına Hahambaşı’nın katılımı ile birlikte yoğun bir kalabalıkla Arava yapıldıktan sonra dualar ile birlikte yine suka’da düzenlenen kahvaltıya geçildi. Her sene olduğu gibi Oşana Raba tefilası sonrası seuda’ya sponsor Yılmaz Penso’ya katkılarından dolayı Rav Naftali Haleva ve Başkan Alber Elvaşvili teşekkürlerini iletti.

Pazar öğleden sonra ise Hegkom’un düzenlediği Bar / Bat Mitsva Kulübünün çocukları ve ailelerine döner günü düzenlendi.

Sukot Bayramı boyunca her sabah tefila sonrası yahidler suka’da oturma mitsvası gerçekleştirdi. Bu yoğun tempoda bayram boyunca her sabah suka’da Rav Haleva’nın organize ettiği gruplarla suka mitsvası gerçekleştirildi Ortaköy Etz Ahayim Sinagogu farklı yaş gruplarında, yediden yetmişe herkese suka’da ev sahipliği yapabilmenin haklı gururunu yaşadı.

Sukot Bayramı’nı takip eden Simhat Tora ise Hahambaşı Rav Haleva’nın katılımı ile her sene olduğu gibi yoğun bir katılımla neşe dolu bir ortamda Ortaköy Etz Ahayim Sinagogunda kutlandı. Rav Nafi Haleva, Ortaköy Sinagogu adına katkıda bulunan herkese ve katılımları ile suka’yı dolduran tüm ailelere Hazakim Beruhim dualarını ileterek yeni senenin huzur, sıhhatli ve barış dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Ayrıca Hol-Amoed günlerdeki faaliyetlerde destek olan, video çekimlerinde Vedat Şoef ve Pixus’a, ses ve müzikte Avi Ovadya, GaydarMırcık ve Mix Müzik’e teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Alber Elvaşvili sinagoglarında böyle bir yoğun faaliyet gerçekleştiren ve düzenleyen Rav Nafi Haleva’yı tebrik ederken destek veren ve görev yapan değerli müdür İzzet Yaeş, Leyla Haleva, Berrin Yaeş, İzzet Stamati, Moşe Pasensya, Moris Benezra, Rakel Meşulam, Suat Haviyo, Vedat Levent, Rıfat İçin’e ve suka’ya gelen herkese teşekkürlerini sundu.

http://www.salom.com.tr//haber-112358-7den_70e_yaklasik_2000_kisi_ortakoy_sinagogu_sukasinda_toplandi.html

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