Türkiye karşıtı tasarıyı reddedenler arasında, Mike Pence’in kardeşi Greg Pence’in olması dikkat çekti

ABD Temsilciler Meclisi skandal bir karara imza atarak sözde Ermeni soykırımı tasarısını onaylamıştı. Skandal tasarıyı ve Türkiye’ye yaptırımları reddeden 3 isimden birinin Mike Pence’in kardeşi Greg Pence olması dikkat çekti.

ABD Temsilciler Meclisi’nde 1915 sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarı ile Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye‘ye yaptırım içeren iki tasarı Temsilciler Meclisi’nden geçti. Temsilciler Meclisi’nde 435 üyeden 3’ü Türkiye karşıtı iki tasarıya birden ‘hayır’ oyu verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence‘in kardeşi Greg Pence’in de bu isimler arasında olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI 405 OYLA KABUL EDİLDİ

Türkiye’nin Suriye‘deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi’nde, Ermeni Soykırımı oylaması 11’e karşı 405 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada konuşan üyeler tasarının kabul edilmesi hakkındaki konuşmalarında Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarına ve Kıbrıs Barış Harekâtı’na vurgu yapmaları dikkat çekti.

Mike Pence’in kardeşi Greg Pence

EKONOMİK YAPTIRIM TASARISI 403 OYLA KABUL EDİLDİ

Öte yandan Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden karar tasarısının hemen ardından oylanan ekonomik yaptırım yasa tasarısı da 403 evete karşı 16 hayır ile kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı ise skandal karara tepki gösterdi.

Bu iki tasarıya da ‘hayır’ oyu veren yalnızca 3 üye vardı. Bunlardan birisi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kardeşi Greg Pence oldu.

https://www.sondakika.com/haber/haber-abd-nin-turkiye-karsiti-tasarilarini-reddeden-3-12566898/

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