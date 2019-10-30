Temsilciler Meclisi’nden skandal karar: Ermeni tasarısı kabul edildi

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ABD Temsilciler Meclisi 405’e 11 oyla Ermeni tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisinin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye’ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etmesinin ardından Türkiye’den çok sert tepkiler geldi.

ABD Kongresi’nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, skandal bir karar alınırken ABD Temsilciler Meclisi’nde, Ermeni Soykırımı karar tasarısını nihai oylamaya götüren usul oylaması 11’e karşı 405 oyla kabul edildi.

https://www.milligazete.com.tr/haber/3226609/temsilciler-meclisinden-skandal-karar-ermeni-tasarisi-kabul-edildi

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