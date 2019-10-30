Temsilciler Meclisi, ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarıyı…

405 kabul ve 11 ret oyu ile geçen tasarı daha sonra ABD Senatosu’na sunulacak.

ABD Kongresi’nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, 1915 ‘Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan yasa tasarısını yapılan oylamada kabul etti. 405 kabul oyu ile geçen yasarı daha sonra ABD Senatosu’na sunulacak.

Temsilciler Meclisi’nden 30 yıldan sonra ilk kez böyle bir karar çıktı. Karar aynı zamanda ABD kamuoyunda ce Senatosunda Türkiye’nin Kuzey Suriye harekatına karşı oluşan tepkilerlerin yükseldiği bir döneme de denk geldi.

Temsilciler Meclisi’nde, yasa tasarısı için yapılan nihai oylamada, gerekli olan 218 çoğunluk geçildi ve tasarısı böylece kabul edildi. Tasarı, 405 kabul, 11 ret ve üç çekimser oyla kabul edildi.

Soykırım tasarısının bağlayıcılığı bulunmuyor ancak yüksel bir sembolik nitelik taşıyor. Aynı zamanda ABD Kongresi’nin bu konudaki yaklaşımını yansıtıyor.

TRUMP ‘BÜYÜK FELAKET’ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Ermeni Soykırımı’nın yıldönümü olan 24 Nisan’a ilişkin “Büyük Felaket” ifadesini kullanmıştı. Trump açıklamasında, “Bugün 20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Meds Yeghern’de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz” demişti.

Trump, göreve geldikten sonraki iki açıklamasında da “Meds Yeghern” ifadesine yer vermiş, önceki ABD Başkanı Barack Obama da konuyla ilgili tüm açıklamalarında bu ifadeyi kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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