Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sevim: Osmanlı İttihat Terakki eliyle yıkıldı, şu anda o rolün bir benzerinin oynandığından endişeleniyoruz

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, TV5’de yayınlanan “Buluşma Noktası” programında, “İttihat ve Terakki’nin Osmanlı’nın son dönemlerinde oynadığı rolün bir benzerinin şu anda oynandığı endişesi var bizde” ifadelerini kullandı.

Toplumun bir arayış içinde olduğunu ileri süren Sevim, “Bu insanların beklentilerine cevap verebilecek bir çıkış yapılırsa, inanıyorum ki bu insanlar dönüş yapacaklardır” diye konuştu.

Sevim, Saadet Partisi’nin 3 Kasım’da yapılacak olan kongresini de değerlendirerek, yoğun bir katılım ve coşkulu, Türkiye’ye ümit vaad eden bir kongre olmasını beklediklerini söyledi.

“Neredeyse herkese ‘Ben Türküm’ deme mecburiyeti getirildi”

Sevim, cumhuriyetin Türkiye’de sadece Türkler’in yaşadığı, diğer etnik yapıların yaşamadığı kabulüyle kurulduğunu söylerken, “Neredeyse Türkiye’de yaşayan herkese ‘Ben Türküm’ deme mecburiyeti getirildi” ifadelerini de kullandı.

Osmanlı Devleti’nin İttihat ve Terakki Cemiyeti eliyle yıkıldığını söyleyen Sevim, şöyle konuştu:

İttihat ve Terakki’nin Osmanlı’nın son dönemlerinde oynadığı rolün bir benzerinin şu anda oynandığı endişesi var bizde.

“Kendisini değiştirmek yerine Saadet Partisi’ni değiştirmeye çalışıyor”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, başkanlık sistemi hayata geçmeden önce Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeyi hatırlatan Sevim, Cumhurbaşkanı’nın kendisini değiştirmek yerine Saadet Partisini değiştirmeye çalıştığını ifade etti. Sevim, “Bu sistemin mutlaka değişmesi lâzım. Bu sistemle yürünmez yani. Bu sistemle ülke kalkınmaz” dedi.

Independent Türkçe

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