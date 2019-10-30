Leyla Şahin Usta: Ermeni tasarısı, bizim nezdimizde yok hükmündedir

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AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan “batılı ülkelerin sömürgeci ve soykırım tarihi” raporunda ABD’nin yaptıkları tek tek anlatıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Siyasi kaygı çabasından ibaret olan Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Ermeni tasarısı, bizim nezdimizde yok hükmündedir” dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Tarihi soykırım ve sömürgelerle dolu ABD kanlı geçmişinde insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmek yerine Türkiye’yi olmayan bir yalanla itham edemez. Siyasi kaygı çabasından ibaret olan Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Ermeni tasarısı, bizim nezdimizde yok hükmündedir.” dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı da “batılı ülkelerin sömürgeci ve soykırım tarihi” raporunda ABD’nin yaptıkları tek tek anlatıldı.

Raporda ABD’nin Fransa’nın, Hollanda’nın Almanya’nın İtalya’nın ve diğer batılı ülkelerin soykırım tarihleri ayrıntılı şekilde anlatıldı.

http://www.yenikonya.com.tr/guncel/leyla_sahin_usta__ermeni_tasarisi_bizim_nezdimizde_yok_hukmundedir-1225338

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