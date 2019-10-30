Kiro Manoyan: “Ermeni Soykırımı tasarısının kabul edilmesi, ABD Ermeni toplumunun gücünün bir ifadesidir”

Ermeni Davası Merkezi Ofis Başkanı Kiro Manoyan, ABD Kongresi’nin Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Soykırım tasarısının büyük siyasi etkisi olduğunu vurguladı.

Temsilciler Meclisi’nin kararının, son 30 yılda Ermeni Davası Konseyi’nin ofisleri tarafından Türkiye’nin çabalarına rağmen verilen mücadele açısından özellikle önemli olduğunu kaydeden Manoyan, bu karara daha önce ABD yürütme organının karşı olduğunu hatırlattı.

Manoyan, “Bu sefer oluşan şartlarda ABD yürütme organı, kararın kabul edilmesine engel olmadı. Destek verdiğini söyleyemem ancak karşı da çıkmadı ve Kongre üyelerinin kendi iradelerini ifade etmesine izin verdi. Kararın görüşülmesine ve oylanmasına katılan Kogre üyelerinin sayısı ve oylamanın sonuçları siyasi açıdan dikkat çekicidir. Hemen hemen tüm Kongre, oylamaya katıldı” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en güçlü devletlerinden birinin parlamentosunun iki kanatlarından birinde iki saat boyunca Ermeni Soykırımı’nın ele alındığına büyük önem veren Manoyan, Temsilciler Meclisi tarafından Ermeni Soykırımı’nı tanıyan karar tasarısının kabul edilmesinin ABD Ermeni toplumunun da gücünün bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, 29 Ekim’de ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulan Ermeni Soykırımı karar tasarısının lehine 405 Meclis üyesi oy kullandı. 11 üye tasarı aleyhine oy kullanırken 3 üye çekimser kaldı, 14 üye de oylamaya katılmadı.

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