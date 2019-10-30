Kılıçdaroğlu: Ermeni Olaylarının Gündeme Getirilmesini Doğru Bulmuyorum

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Hangi devlet başkanının 13 uçağı var” diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Seçimler/atanmışlar: Cumhuriyet’i kurduk ama onu demokrasiyle taçlandırmamız gerekiyor. Anayasa değişikliğiyle rejim değişmiş, Cumhuriyet’te geri adımlar atılmıştır. TBMM’yi bugün atamayla gelen kişiler temsil etmektedir. Madem demokrasi diyoruz, o zaman neden bazı durumlarda Türkiye Cumhuriyeti’ni seçimle gelen değil de atamayla gelen birisi temsil eder?

“ABD’li politikacıların Türkiye’yi düşman görmesi vicdanımızı yaralıyor”

Ermeni Soykırımı: Dış politikada Dışişleri Baklanlığı devre dışı bırakıp Saray tamamen dış politikayı yönlendirmeye kalkınca Türkiye’de farklı şeyler de olmaya başladı. Demokratik standartlarda geriye gidişler olmaya başladı. Amerikan Kongresi’nde sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir yasa tasarısı var. Önümüzdeki süreçte gelecek. Her ülkenin tarihinde acı olaylar vardır. Hiçbir ülke benim tarihimde acı olaylar olmamıştır diyemez. Ama tarih siyasetçilerden son tarihçilerin işidir. Tarihte yaşanan acı olayları günümüze taşıyıp onu siyaseten intikam alma aracı haline getirirseniz bu olmaz. Bu hiçbir ülkeye yakışmaz. Rahmetli Ecevit döneminde Ermenistan’a çağrı yaptı. Sizin tarihçilerinizle bizim tarihçilerimiz bir araya gelip bunu incelesinler. ‘İntikam alırım bak Ermeni olaylarını tekrar gündeme getiririm’ derseniz bu doğru değildir. Bunu asla ve asla doğru bulmuyorum.

Tarih siyasetçilerin işi olmaktan çok tarihçilerin işidir. Hep beraber arşivlere bakıp olayı öğrenelim. Benim dediğimi yapmadın, ben egemen gücüm intikam alırım, Ermeni olaylarını gündeme getiririm derseniz bu doğru değildir. Bunu kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum. ABD’li politikacılarınTürkiye’ye düşman görüp belli tavırlar içine girmeleri bizim vicdanımızı rahatsız ediyor. Asla doğru değildir. Kabul edilen tasarının umuyorum Senato’da kabulü olmaz ve Türkiye-ABD ilişkileri çıkmaza sürüklenmez.

Dış politika: Siz bütün dış politikanızı Trump eksenli yürütüyorsunuz. Temsilciler Meclisi, Senato devre dışı. Türkiye kaybeden ülke olarak ortaya çıktı. Türkiye’ye uygulanacak olan ambargonun hiçbir sonuç doğurmayacağını ifade etmek isterim. Herkes tarafından ambargo reddedilecektir. Kıbrıs Barış Harekatı’nda da ambargo uygulandı, reddettik.

“Kavala 729 gündür hapiste”

Eren Erdem: Türkiye’de adalet var mı, hayır. En somut örneği Eren Erdem. 486 gündür hapiste. Tahliye edildi, başka mahkeme tutuklanma kararı verdi. Gizli tanık beyanlarını inkâr etti. Dosyası beş aydır İstinaf Mahkemesi’nde bekliyor. Beş aydır dosyanın kapağını açmıyorlar. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Hangi gerekçeyle tutuyorsunuz içeride? Osman Kavala da 729 gündür içeride. İçeride avukatlar, masum insanlar, ifadesi alınmayan insanlar var.

Soma faciası sonrası herkes ortaya çıkıp bu işçiler haklı diye defalarca demeçler yapmadılar mı? Aradan yıllar geçti. Bu işlerin hakları niye verilmez. Hakları verilmedi.

“Yeni gelen vergiler de milletin sırtına binecek”

Cumhurbaşkanı’nın uçaklar: Ekonomide de ciddi sorunlar var. Bütçe ile ilgili rapor var. Bütün krizin sorumlusu olarak emeklilere yapılan bayram ödemesi, yaşlılık aylıkları, kamu görevlileri ve işçilere yapılan enflasyon zammı, ilave personel atamaları bütçe giderlerindeki artışın temel sebeplerindendir deniyor. Krizin sebebi faiz. 2019’un 8 ayında faiz giderleri yüzde 38 arttı. Sebep borçlanma. Tefecilerin eline Türkiye’yi düşürdün. Borç almadan memleketi yönetemiyorsun. 13 uçağın var. Hangi devlet başkanının 13 uçağı var? Açlık sınırı 2 bin 58 lira. Asgari ücret 2 bin 20 lira. Türk-İş rapor yayınladı, enflasyon düşüşünün faizle ilgisi yok diyor. Alım gücü geriledikçe faiz de düşüyor. İşsizlik 8 milyonu aştı. Yeni gelen vergiler de milletin sırtına binecek. Bu vergi kanunu çıkarılırken iş dünyasından hiç kimsenin görüşü alınmadı. Yeni bütçe Erdoğan’ın maaşını 81 bin liraya çıkarıyor. 7 bin lira artırıyorlar.

IŞİD: Türkiye terörden çok çekti. 40-45 yıldır terör örgütlerinin çok sayıda eylem gerçekleştirdiği bir alana dönüştü Türkiye. Bağdadi öldürüldü ve bütün dünya IŞİD terör örgütünden kurtulduk mu diye dönüşüyor. Türkiye’de 76 ilde örgütlendiğini biliyoruz. Tüm bunlar olurken iktidar kanadı büyük ölçüde görmezden geldi. (EMK)

http://bianet.org/bianet/siyaset/215139-kilicdaroglu-ermeni-olaylarinin-gundeme-getirilmesini-dogru-bulmuyorum

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