Garo Paylan: “Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek meclis üyesi olduğum Türkiye’nin meclisidir”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ABD Kongresi’nin alt meclisi Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan tasarıyı kabulüne ilişkin kendi resmi Twitter hesabından bir tweet attı.

TBMM Ermeni milletvekili Paylan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ermeni Soykırımı’nı onlarca parlementodan sonra ABD kongresi de tanıdı.

Ülkem, Ermeni halkının büyük felaketini 105 yıldır inkar ettiği için, acımız başka meclislerin konusu oldu.

Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek meclis üyesi olduğum Türkiye’nin meclisidir.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/30/Türkiye-Ermeni-Paylan-HDP-ABD-Soykırım/168219

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