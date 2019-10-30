Ermenistan Başbakanı Paşinyan: ABD Kongresi’nin tarihi kararını selamlıyorum

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, karara dair “ABD Kongresi’nin Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını selamlıyorum. 296 sayılı karar, milyonlarca soykırım mağdurunun soyundan gelenleri teselli eden; hakikate ve tarihsel adalete hizmet etme yolunda atılmış cesur bir adımdır” açıklamasını yaptı.

ABD Kongresi’nin alt meclisi Temsilciler Meclisi’nde, “Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan” yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı 405 kabul, 11 ret ve 3 çekimser oyla kabul edildi.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’in sunduğu tasarıda, “Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımını resmen tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü” ifade ediliyor.

https://tele1.com.tr/ermenistan-basbakani-pasinyan-abd-kongresinin-tarihi-kararini-selamliyorum-96410/

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