Türkiye Yazarlar Birliği, yaptığı yazılı açıklama ile ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde “Ermeni soykırımı” kararına tepki gösterdi.

Avrupa ve Amerika tarihinin soykırımsız yazılamayacağı ve ötekini yok etmenin, Avrupa ile Amerika’nın sistematik siyaseti olduğu belirtilen açıklamada, Amerika kıtasının, beyazların yok ettiği yerli kavimler ve kabilelerin vatanı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, “ABD, etnik temizlik üzerine kurulmuş bir devlettir. Amerika’nın yerlisi Kızılderili nüfus bugün ancak folklorik bir malzeme olacak kadar bırakılmıştır. Soykırım ustalarının bugün yaptığı, madrabazlıktan başka bir şey değildir.” ifadeleri kullanıldı.

Sözde soykırım iddialarının Türk milleti ve tarihi nezdinde bir karşılığının olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

“Bu yüzyılın başında Türkiye nüfusunun neredeyse dörtte biri gayrimüslimlerden oluşuyordu. 19. yüzyılda Batı emperyalizminin gayrimüslim unsurlar üzerinde yürüttüğü politikalar, onları ülkemizde yaşayamaz hale getirdi. Ermeni tehcirinin asıl sorumlusu ABD ve Batı emperyalizmidir. Asırlardır bir arada yaşayan toplumları devletimize karşı kışkırtan onlardır. Milletimizin alnı açıktır. Vicdanen veremeyeceğimiz bir hesap yoktur. Şerefsiz bir siyaset güdeceklerine, daha kanı kurumamış Karabağ soykırımını, Bosna soykırımını tanısınlar ve mazlum insanların yanında yer almakta geç kalmasınlar.”