‘Ermeni soykırımı’ yasa tasarısı kabul edildi

ABD’de ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan yasa tasarısı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi 1915’i “Ermeni Soykırımı” olarak tanıyan tasarıyı kabul etti.

DUVAR – ABD Kongresi’nin alt meclisi Temsilciler Meclisi’nde, “Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan” yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı 11’e karşı 405 oyla Temsilciler Meclisi’inden geçti. Tasarı en yakın zamanda ABD Senatosu’nda oylamaya sunulacak.

11 Nisan’da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff’in sunduğu karar tasarısında, “Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü” ifade edilmişti.

Meclisin, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD’nin 1915’teki insani yardım çabaları dahil “Ermeni Soykırımı’na” ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.

ÇAVUŞOĞLU: UTANÇ VERİCİ BİR KARAR

Türkiye’den tasarının kabul edilmesine ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu “utanç verici bir karar” diyerek ABD’li vekilleri eleştirdi.

#BarışPınarıHarekatı’yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar.Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 29, 2019

ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN: TARİHİ BİR KARAR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, karara dair “ABD Kongresi’nin Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını selamlıyorum. 296 sayılı karar, milyonlarca soykırım mağdurunun soyundan gelenleri teselli eden; hakikate ve tarihsel adalete hizmet etme yolunda atılmış cesur bir adımdır” açıklamasını yaptı.

I salute the US Congress historic vote recognizing the Armenian Genocide. Resolution 296 is a bold step towards serving truth and historical #justice that also offers comfort to millions of descendants of the Armenian Genocide survivors. — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 29, 2019

TRUMP’IN YASAYI ONAYLAMASI VEYA REDDETMESİ İÇİN 10 GÜNÜ VAR

Kongre’nin diğer kanadı olan Senato’da da ilgili komiteye verilen yasa tasarısı, görüşüldükten sonra Senato’da oylanması için bir tarih belirlenecek. Eğer Senato tasarıyı olduğu gibi kabul ederse Başkan’a gidecek.

Değişiklik yapmak isterse tasarı yeniden Temsilciler Meclisi’ne gönderilerek burada yeniden ele alınacak. En nihayetinde hem Temsilciler Meclisi hem Senato’da oylanan tasarı, onay için Başkan’a gidecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, tasarıyı onaylaması ya da veto etmesi için 10 günü olacak.

ABD anayasasına göre, Başkan tarafından veto edilen bir tasarının Kongre’nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında üçte iki çoğunlukla bir daha kabul edilmesi halinde, veto da geçersiz kılınıyor. (Dış Haberler)

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...