Kim Kardashian: Biz tarih yazdık

Dünyaca meşhur ABD’li Ermeni şov yıldızı Kim Kardashian kendi İnstagramın milyonlara varan takipçileri için Ermeni Soykırımı tasarısının ABD Temsilciler Meclisi tarfından kabul edilmesiyle ilgili haberleri paylaştı.

Kim Kardashian özellikle ‘story’ bölümünde bir fotoğraf paylaşarak ‘Bugün biz tarih yazdık’ yorumunda bulundu. Bir sonraki resimle ise Kardashian oylamanın sonuçlarını paylaştı.

Ünlü yıldız kendi 150 miliyon takipçisi olan İnstagram sayfasından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın konuyla ilgili açıklamasını ve ‘The New York Times’ gazetesinin tasarıyla ilgili makalesini de paylaştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/30/Kim-Kardashian-soykırım/168274

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