Ermeni kilisesi ABD’nin kabul ettiği tasarısıyla ilgili açıklamada bulundu

Ermeni Kilisesinin merkezi olan Kutsal Eçmiadzin’de 30 Ekim tarihinde düzenlenen Yüksek Ruhani Konseyi çerçevesinde ABD Temsilciler Meclisi tarafından Ermeni Soykırımı tasarısını kabul edilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegin’in başkanlığında toplanan Yüksek Ruhani Konseyi Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan bu tasarıyı Ermeni halkına yönelik tarihi adaletin yerine getirmesi ve şehitlerimizin anısına saygı gösterilmesi açısından çok önemli bir adım olarak tanımladı.

Bu süreçte katkısı olan tüm örgütlere ve şahıslara teşekkür ettiklerini ifade ederek Ermeni din adamları Ermeni Soykırımının tanınması ve dünyada benzer suçların önlemesi için ABD halkının ve iktidarının adil bir şekilde çabalarını devam etme konusunda ısrarlı olacağını ümit ettiklerini belirttiler.

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