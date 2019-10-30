Erdoğan: ‘Temsilciler Meclisi Fırsatçılık Yapıyor Yasa Tasarısını Tanımıyoruz’

Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı sonrası Amerikan kamuoyunda oluşan aleyhte algı nedeniyle soykırımla ilgili tasarıyı geçirdiğini söylediği Temsilciler Meclisi’nin fırsatçılık yaptığını dile getirdi.

”Ülkemize atılan iftiranın kabul görmesinden dolayı üzüntülüyüz”

Erdoğan, ”Bu atılan adımın hiçbir kıymet-i harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz zaten. Açık konuşmak gerekirse; kendi dilimizle buna cevap verelim. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yapılan bu. Buna rağmen ülkemize atılan bu iftiranın bir ülke parlamentosunda kabul görmesinden dolayı üzüntülüyüz. Bu nasıl bir anlayıştır? Biz yıllarca şunu söyledik. Dedik ki, bu iş tarihçilerin işidir. Bu iş arkeologların işidir. Görevlendirelim, heyetleri oluşturalım onlar bu çalışmayı yapsınlar. Bu işe bir siyaset gömleği giydirilmesin. Bütün bu çalışmalar yapıldıktan sonra siyasetçiler masaya otursunlar sonra da bunun adını koyalım. Ve biz arşivlerimizi açtık. Ermeniler hiçbir şey açmadı, çünkü gösterecek bir şeyleri yok. Amerika’ya seslenmek istiyorum. 1970’li ve 1980’li yıllarda ASALA 21 farklı ülkede Türk büyükelçiliklerine yüzden fazla silahlı saldırı gerçekleştirdi. Bundan haberiniz var mı? 40’ın üzerinde diplomatımız şehit oldu. Bunu hatırlıyor musunuz?” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yaptırımlar öngören diğer yasa tasarısının ise kendisi, ailesi ve bakanlarını hedef aldığını söyleyerek tasarıdaki iddiaları FETÖ kaynaklı olduğunu savundu.

Erdoğan, Fethullah Gülen Türkiye’ye iade edilene dek ABD’ye suçlu iadesi yapılmayacağını da söyledi.

Erdoğan, Meclis Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 13 Kasım’daki ABD ziyaretinin bu koşullarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik soru üzerine Erdoğan, “Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Amerika ile hiçbir sorunumuz yok, Temsilciler Meclisi’nin böyle tavır almasını doğru bulmuyoruz’’

CHP de yasa tasarılarına tepkili. Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan gibi 1915 Olayları ile değerlendirmeyi tarihçilere bırakmak gerektiğinin altını çizerken tarihi olayları siyasi intikam olarak kullanılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı, ‘‘Amerika’nın yaptığı işin doğru olmadığını biliyoruz. Ama siz dış politikada bugüne kadar elde edilen bütün birikimleri Saray’da kurduğunuz dar bir grupla oluşturursanız olmaz. Bugün ciddi çıkmazla karşı karşıyayız. Amerikan halkı ile bizim hiçbir sorunumuz yok ama Temsilciler Meclisi’nde siyasilerin böyle tavır almalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye’ye uygulanacak olan bir ambargonun hiçbir sonucu olmadığını bilmenizi isterim. Eğer örnek alıyorlarsa Kıbrıs Barış Harekatı’na baksınlar. ‘Ambargoyu reddettik istediğiniz kadar uygulayın’, dedik. Aynı kararlılığı bekliyoruz’’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı: ‘Bakanlığa çağrılan Büyükelçi Satterfield’e alınan kararın stratejik ortaklığa bağdaşmadığı aktarıldı’

Tasarılar üzerine Amerika’nın Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “”ABD Temsilciler Meclisince 1915 olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştır. ABD Büyükelçisine, ‘alınan kararların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk halkı nezdinde geçerliliği olmadığı, bunun iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkla bağdaşmadığı’ aktarıldı” denildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konuya ilişkin yaptığı açıklamada “ABD Temsilciler Meclisi’nden çıkan karar bizim açımızdan yok hükmündedir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar” ifadelerini kullandı.