Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu bizim kardeşimiz değil

Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında kullandığı “Ülkücü kardeşlerim” sözüne tepki gösteren Bahçeli, “Kılıçdaroğlu bizim kardeşimiz değil, Türkiye düşmanlarının ümit aşısı, geçim kapısı, tescilli hısım ve akrabasıdır. Trump’ın izinden yürüyüp Türkiye’nin hisarlarında gedik açmaya çalışan CHP Genel Başkanı iflastadır, ahlaken yoğun bakımdadır. Muhalefet görevini müstevlilere payandalık ve hizmetkarlık olarak gören bir şahsiyetten bu ülkeye, bu millete ve hatta kendi partisine de asla hayır gelmez, gelemez” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terörle mücadelesinin hakkın ve hakikatin yanında duruş göstermesinin pek çok çevreyi rahatsız ettiğine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

“Bölgesel ve küresel odakları hasmane arayışlara itiyor. Yaşananlar, şahit olduğumuz karanlık ilişki ve irtibat ağları ibret verici. Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağları ağır bir yara almış durumda. Bir defa şunu söylemeliyim ki, Temsilciler Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptırım kararları, ayrıca 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak değerlendiren tasarıyı kabul etmesi izah ve ifadesi olmayan çarpıklıktır. Bu tavır iyi niyetten kesinlikle mahrumdur. Elbette bu çürük kararın millet ve ülke nezdinde hiçbir karşılığı yoktur”

Temsilciler Meclisinin kararını, “Tek kelimeyle hükümsüzdür.” şeklinde nitelendiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sözde soykırım kararına ‘evet’ diyen Temsilciler Meclisi tarihi gerçekleri yok saymış, Türk milletine alenen cephe almıştır. Geçmişimizde soykırımın numunesi yoktur. Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli de yoktur. ABD Temsilciler Meclisi katliam ve soykırım örneği arıyorsa derisinin renginden dolayı ezdiği, katlettiği mazlumlara; acımasızca işlediği toplu cinayetlere dönüp bakmayı denemelidir. Ellerindeki kanı temizlemeden şanlı ve şerefli mazimizi karalayanlar insanlık vicdanı karşısında hem sabıkalı hem de suçludur”

“Vatan millet sevgisi sorunlu”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun vatan ve millet sevgisinin sancılı ve sorunlu olduğuna işaret eden Bahçeli, “Provokasyonlarıyla sokağa oynadığı Türkiye’nin Irak’a, Suriye’ye, Libya’ya, Şili’ye, Etiyopya’ya dönmesi için el ovuşturuyor. Bir gün su içeceği çeşmeye çamur sıçratmaya çalışıyor. İftirayla, gıybetle mesafe alacağını sanıyor ancak hevesi kursağında kalacak” dedi.

AA