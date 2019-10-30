Çavuşoğlu’ndan ABD’ye Ermeni soykırımı yasa tasarısına tepki: Utanç verici bir karar

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Ermeni soykırımını tanıma yasa tasarısının Amerika Birleşik Devletleri (ABD)Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesine sert tepki gösterdi.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Ermeni soykırımını tanıma yasa tasarısının Amerika Birleşik Devletleri (ABD)Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesine sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu “utanç verici bir karar” diyerek ABD’li vekilleri eleştirdi.Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kabul edilen Ermeni soykırımı yasatasarısını “sıfır ve hükümsüz olarak niteledi.

Dışişleri Bakanı sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarda “Barış Pınarı Harekatı’yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir!” dedi.

http://Dışişleri Bakanlığı ise “ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen (Ermeni iddialarına ilişkin) kararı reddediyoruz.” açıklamasında bulundu. Kaynak: Çavuşoğlu’ndan ABD’ye Ermeni soykırımı yasa tasarısına tepki: Utanç verici bir karar

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