ABD Temsilciler Meclisi Türkiye karşıtı iki tasarıyı onayladı

ABD’nin alt kanun yapıcısı, Demokrat Parti’nin kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Demokrat vekil Adam Schiff tarafından ‘Ermeni Soykırımı’nın kabulü ile ilgili yasa tasarısını kabul etti. Tasarı 11´e karşı 405 oyla, büyük bir farklı kabul edildi.

Kararın onaylanmasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak kararın Türkiye tarafından reddedildiği, yok hükmünde sayıldığı belirtildi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, tepkisini şu sözlerle basına yansıttı: “Yabancı ülke meclislerindeki vekillerin malum lobilerin etkisiyle aldıkları ve alacakları, tarihi gerçeklerden uzak, tarafsız araştırma ve değerlendirmeye ve ilgili ülkelerin arşivlerinde yapılması gereken incelemeye dayanmayan, vizyon yoksunu kararları şanlı tarihimize leke süremez.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tasarının Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gündeme getirildiğini savundu. Çavuşoğlu, “Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı, hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, “Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir” dedi.

Söz konusu kararın bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Diğer bir deyişle, Temsilciler Meclisinin kararı, ABD’nin 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıdığı anlamına gelmiyor. Tasarının kanun olabilmesi için Senato’da da aynı şekilde kabul edilmesi gerekiyor.

Karar neleri kapsıyor?

Temsilciler Meclisinde kabul edilen kararda üç konu üzerinde duruluyor: ‘Ermeni Soykırımı’nın resmi törenlerle anılması, ABD hükümetini ‘Ermeni Soykırımı’nı ya da herhangi bir soykırımı inkâr etmeye yönelik çabaların reddedilmesi ve ‘Ermeni Soykırımına’ dair gerçeklerin eğitim yoluyla anlaşılmasının teşvik edilmesi.

Yaptırımlar da kabul edildi

Temsilciler Meclisi, Barış Pınarı Operasyonuna ilişkin Türkiye’ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını da 16’ya karşı 403 oy ile onayladı. Tasarı kapsamında operasyonla ilişkilendirilen Türk yetkililere ve savunma sektörüyle ilişkilendirilen bankalara yaptırım uygulanması öngörülüyor. Aynı tasarısında, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına yönelik yaptırım uygulanması maddesi de yer alıyor.

Tasarı yasalaşırsa Amerikan silahlarının, Suriye’de operasyon yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’ne satışı engellenecek.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel ve Cumhuriyetçi üye Mike McCaul tarafından 17 Ekim’de sunulan yasa tasarı, bazı Türk yetkilileri yaptırım listesine alıyor ve Türk ordusunun silah ve finansmana erişimine sınırlamalar getiriyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, en fazla 120 gün içinde ABD Dışişleri Bakanı’nın, istihbarat servisi ve Hazine Bakanlığı’yla birlikte çalışarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve ailesinin (eşleri, çocukları, anne-babası ve kardeşleri olarak belirtiliyor) tahmin edilen mal varlığı, bilinen gelirleri ve yatırımlarına dair rapor hazırlaması isteniyor.