ABD Temsilciler Meclisi ‘soykırım’ tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını resmen ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Tasarı 11’e karşı 405 oyla Temsilciler Meclisi’inden geçti.

Karar tasarısı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ile Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulmuştu.





Türkiye’den ilk tepki Çavuşoğlu’ndan: Utanç verici bir karar

Türkiye’den tasarının kabul edilmesine ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu “utanç verici bir karar” diyerek ABD’li vekilleri eleştirdi.

#BarışPınarıHarekatı’yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar.Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 29, 2019

​Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Tarihi bir karar





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, karara dair “ABD Kongresi’nin Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını selamlıyorum. 296 sayılı karar, milyonlarca soykırım mağdurunun soyundan gelenleri teselli eden; hakikate ve tarihsel adalete hizmet etme yolunda atılmış cesur bir adımdır” açıklamasını yaptı.

I salute the US Congress historic vote recognizing the Armenian Genocide. Resolution 296 is a bold step towards serving truth and historical #justice that also offers comfort to millions of descendants of the Armenian Genocide survivors. — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 29, 2019

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