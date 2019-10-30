ABD Temsilciler Meclisi ‘soykırım’ tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını resmen ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Tasarı 11’e karşı 405 oyla Temsilciler Meclisi’inden geçti.
Karar tasarısı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ile Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulmuştu.
Türkiye’den ilk tepki Çavuşoğlu’ndan: Utanç verici bir karar
Türkiye’den tasarının kabul edilmesine ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu “utanç verici bir karar” diyerek ABD’li vekilleri eleştirdi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Tarihi bir karar
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, karara dair “ABD Kongresi’nin Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını selamlıyorum. 296 sayılı karar, milyonlarca soykırım mağdurunun soyundan gelenleri teselli eden; hakikate ve tarihsel adalete hizmet etme yolunda atılmış cesur bir adımdır” açıklamasını yaptı.
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