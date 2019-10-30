ABD Temsilciler Meclisi Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarıyı kabul etti

Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarı ABD Temsilciler Meclisi tarafından 405 evet oyuyla kabul edildi.

Tasarı Ermeni soykırımını anma ve tanımanın yanısıra ABD devletinin bundan sonra Ermeni Soykırımı ve diğer soykırımların inkarı ile aktif mücadele etmesini sağlamayı amaçlıyor. Tasarı ayrıca Soykırım hakkında eğitim temin etmek ve bu şekilde gelecekteki soykırımları önlemeyi de amaçlıyor.Tasarı Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan 130 milletvekili tarafından oylamaya sunulmuştu ve kabul edilmesi güçlü bir olasılık olarak görülüyordu. Tasarı 405 evet oyuna karşılık 11 hayır oyu ile geçti. Tasarının kabul edilmesi için çaba gösterenlerden milletvekili Adam Schiff “19 yıldır bu tanımanın gerçekleşmesi için çalışıyordum, on binlerce Amerikalı Ermeni de bunu bekliyordu. Soykırım inkarının bir parçası olmayacağız. Sessiz kalmayacağız. Asla unutmayacağız” dedi. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, oylama sonrası yaptığı açıklamada, “20. yüzyılın en büyük kötülüklerinden biri olan 1.5 milyon Ermeni erkek, kadın ve çocuğun Osmanlı İmparatorluğu tarafından sistematik bir şekilde öldürülmesinin hatırlanması” sırasında meslektaşları ile birlikte olduğu için onurlu olduğunu ifade etti.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tasarının kabul edilmesini selamladı. Paşinyan tarihi oylamanın gerçeğin kabulü ve tarihsel adaletin sağlanması için güçlü bir adım olduğunu söyledi. Paşinyan bu gelişmenin Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanların torunları için de teselli olacağını kaydetti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan da Kongre’ye teşekkür etti ve kararı tarihi olarak nitelendirdi. Bakan Mnatsakanyan kararın inkarcılığa karşı güçlü bir mesaj olduğunu söyledi. 405 temsilcinin tümüne minnettarlığını sunan bakan, kararın dünyada yeni katliamları engelleyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın ise Twitter’dan yayınladığı mesajda “Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye’ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri Asala ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar.” dedi. Temsilciler Meclisi Suriye operasyonundan dolayı Türkiye’ye yaptırım uygulamayı talep eden tasarıyı da aynı oturumda kabul etti. Tasarı Türkiye’ye bir çok alanda yaptırımlar getirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin mal varlığının ve iş ilişkilerinin de araştırılıp rapor hazırlanmasını öngörüyor.Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel ve Cumhuriyetçi üye Mike McCaul tarafından 17 Ekim’de sunulan yasa tasarı, bazı Türk yetkilileri yaptırım listesine alıyor ve Türk ordusunun silah ve finansmana erişimine sınırlamalar getiriyor. (AFP, BBC, Euronews)

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