ABD Temsilciler Meclisi ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, 1915’de Osmanlı devletinin Anadolu topraklarında yaşanan olayları ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanıyan tasarıyı kabul etti.

Kabul edilen tasarının bağlayıcılığının bulunmadığı ve sembolik nitelik taşıdığı bildiriliyor. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, Twitter hesabından, 435 temsilciden 405’inin ‘Evet soykırımdır’, sadece 11’inin ise ‘Soykırım değildir’ dediğini, üç temsilcinin ise çekimser kaldığını bildirdi. Günay, NTV’deki canlı yayınınında da yaklaşık 30 yıldır söz konusu tasarının ABD Temsilciler Meclisi’nden geçirilmeye çalışıldığını, ancak kabul edilmediğini, Türkiye’nin Suriye’deki harekatı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den asker çekme kararının ardından, tasarının yasalaşma şansı bulduğunu vurguladı.

Demokrat temsilciler tasarının önünü açtı

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre ise 11 Nisan’da Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Schiff’in sunduğu tasarıda, ‘Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımını resmen tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü ifade edildiği’ belirtildi.

Kabul edilen karar tasarısında, ABD hükümetinin ‘Ermeni soykırımı’ ya da herhangi bir soykırımın reddedilmesiyle ilişkilendirilme ve anılma çabalarının reddedildiği bildiriliyor. Tasarıda ayrıca ABD’nin insani yardım çabaları dahil, ‘Ermeni soykırımı’ gerçeklerini halkın anlaması ve bu konuda eğitilmesi teşvik ediliyor. ‘Ermeni soykırımının bugünün insanlığa karşı işlenen suçlarla benzerliğine’ de tasarıda dikkat çekildiği belirtiliyor.

Öte yandan, söz konusu 296 sayılı karar tasarısının ilgili komisyonda görüşülmeden doğrudan Genel Kurul’da oylanmasının önünü, Demokrat Jim McGovern’ın başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi Mevzuat Komisyonu’nun açtığı kaydedildi.

http://www.diken.com.tr/abd-temsilciler-meclisi-ermeni-soykirimini-taniyan-tasariyi-kabul-etti/

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