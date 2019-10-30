ABD elçisi Dışişleri’ne çağrıldı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisi’nde oylanan ‘Ermeni soykırımı yasa tasarısı’yla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Tasarı, 11’e karşı 405 oyla Temsilciler Meclisi’inden geçmişti.

DUVAR – ABD Temsilciler Meclisi’nde dün Türkiye’ye ilişkin iki oylama yapıldı. SDG’ye yönelik operasyona karşı Türkiye’ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısı, 16 ‘hayır’ oyuna karşılık 403 oyla kabul edildi. ‘Ermeni soykırımı tasarısı’ ise 11’e karşı 405 oyla kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı ise ABD Temsilciler Meclisi’ndeki oylamalara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD Temsilciler Meclisince 1915 olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştır” denildi.

https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2019/10/30/abd-elcisi-disislerine-cagrildi/?fbclid=IwAR3ykGz-aBGaD-PE9tJ2zizYE6gu82z-v6ODWvkW0KYZapsCRnBIloQRTPE

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