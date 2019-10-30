ABD Başkan aday adayı Joe Biden: Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Soykırımı kararından memnuniyet duyuyorum

Eski ABD Başkan Yardımcısı ve 2020 seçimleri Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden, ABD Kongresi’nin alt meclisi Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Biden’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Temsilciler Meclisi’nin 1915-1923 Ermeni soykırımını tanıyan ve kınayan yasa tasarısı 296’yı geçirmesinden memnuniyet duyuyorum. Bunu soykırımı kabullenerek onun kurbanlarının anısını onurlandırıyoruz ve söz veriyoruz: bir daha asla.”

Temsilciler Meclisi 29 Ekim’de yaptığı oylamada Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan yasa tasarısını 405 kabul, 11 ret ve 3 çekimser oyla kabul etti.

Kongre’nin diğer kanadı olan Senato’da da ilgili komiteye verilen yasa tasarısı, görüşüldükten sonra Senato’da oylanması için bir tarih belirlenecek. Tasarı Senato’da da kabul edilirse, ABD Başkanı Donald Trump’a sunulacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/30/ABD-Başkan-Joe-Biden-Ermeni-Soykırımı/168244

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