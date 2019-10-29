Temsilciler Meclisi Ermeni Tasarısını Oylamaya Hazırlanıyor

ABD Temsilcier Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan bir karar tasarısını bugün görüşecek. 11 Nisan’da Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Schiff’in sunduğu tasarıda, “Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımını resmen tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü” ifade ediliyor

Demokrat Jim McGovern’ın başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi Mevzuat Komisyonu, 296 sayılı karar tasarısının ilgili komisyonda görüşülmeden doğrudan Genel Kurul’da oylanmasının önünü açtı. Partilerüstü karar tasarısının, değişiklik önergeleri verilmeksizin, doğrudan oylanması öngörülüyor.

Karar tasarısında, ABD hükümetinin “Ermeni soykırımı” ya da herhangi bir soykırımın reddedilmesiyle ilişkilendirilme ve anılma çabaları reddediliyor. Tasarıda ayrıca ABD’nin insani yardım çabaları dahil, “Ermeni soykırımı” gerçeklerini halkın anlaması ve bu konuda eğitilmesi teşvik ediliyor. “Ermeni soykırımının bugünün insanlığa karşı işlenen suçlarla benzerliğine” de tasarıda dikkat çekiliyor.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ivme kazanan karar tasarısına 140 Temsilciler Meclisi üyesi destek veriyor. Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Ted Cruz’un hazırladığı benzer bir karar tasarısı da Senato’da destek bulmaya başladı. 120 sayılı Senato tasarısı halen 18 senatörün desteğine sahip.

Her iki tasarının da bağlayıcılığı bulunmuyor ve sembolik nitelik taşıyor, Kongre’nin bu konudaki yaklaşımını yansıtıyor.

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