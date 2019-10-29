Sırbistan Ermenistan vatandaşları için vizeyi kaldırdı

Sırbistan Hükümeti turist olarak ülkeyi ziyaret eden Ermenistan vatandaşları için vizeyi kaldırmaya karar verdi.

Vizenin kaldırılmasıyla dair kararı Sırbistan Cumhuriyetinin resmi ilanlarında yer aldı ve 28 Ekim tarihinde yayınlandı.

Avrupa Birliğinin en gerçekçi adaylarından biri olan Sırbistan ile vizelerin kalkması Ermenistan için önemli bir gelişmedir.

Böylece Ermenistan vatandaşları Sırbistan’a girdikten sonra her 180 gün içerisinde 90 gün orada vizesiz kalabilirler.

Ayrıca, Sırbistan Hükümeti Ermenistan’da diplomatik temsilcilik açmayı planlıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/29/Sırbistan-Ermenistan-vize/168041

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