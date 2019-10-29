Romanya Prensi Radu, Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti

Ermenistan’da bulunan Romanya Prensi Radu, Ermeni Soykırımı’nın Anıt Kompleksi Tsitsernakabert’i ziyaret ederek masum kurbanların anısına saygı duruşunda bulundu.



Romanya’da Ermenistan’ın olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçisi Sergey Minasyan ile Ermenistan’da Romanya’nın olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçisi Cornel İonescu, Prens Radu’yu eşlik etti.



Sönmez ateşin yanına Kraliyet ailesi adına çiçek bırakan Romanya Prensi, daha sonra Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü’nü gezdi. Soykırım Müzesi’nin anı defterinde bir not bırakan Prens Radu, sorumluluğun ve anıların korunmasının, hem bugünde, hem gelecekte facia ve acılardan kaçınmanın tek yolu olduğunu yazdı.

Hatırlanacağı üzere, Ermeni Soykırımı birtakım ülke ve uluslararası kuruluş tarafından tanındı. Ermeni Soykırımı’nı ilk tanıyan ülke,1965 yılında Uruguay oldu. Ermeni Soykırımı’nın, uluslararası hukuka göre soykırım olduğunu kabul eden ve kınayan ülkeler listesi şöyle: Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, İsviçre, İsveç, Rusya, Polonya, Litvanya, Yunanistan, Slovakya, Kıbrıs, Lübnan, Uruguay, Paraguay, Arjantin, Venezuela, Şili, Bolivya, Kanada, Vatikan, Avusturya, Lüksemburg, Almanya, Brezilya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaleti, ABD’nin 50 eyaletinden 49’u.

Romanya Parlamentosu’nda Ermeni Soykırımı’nın tanınması ve Sumgayıt Katliamı’nın kınanması yönünde çağrı ve açıklamalar yapılıyor, ancak Romanya henüz Ermeni Soykırımı’nı resmen tanımadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/29/Romanya-Prensi-Radu-Ermeni-Soykırımı/168137

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