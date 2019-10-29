Nikol Paşinyan: ‘Putin ile Kamışlı’daki Ermenilerin güvenliğini görüştüm’

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı şehrindeki Ermenilerin güvenliğini görüştüğünü belirtti.

Rus Kommersant gazetesine konuşan Paşinyan, “Suriye’nin kuzeyinde Kamışlı şehri var. Orada yaklaşık 3 bin Ermeni yaşıyor. Bu konuyu Rusya Devlet Başkanı ile konuştum. Bizim endişemiz vardı ve Rusya Devlet Başkanı’ndan, Kamışlı’daki Ermenilerin çıkarlarının dikkate alınması için mümkün olan her şey yapmayı istedim. O dönemde, Türkiye’nin müdahalesi bağlamında, gerilim çok yüksekti” ifadelerini kullandı.

Kamışlı’daki Ermenilerin güvenliğinin dikkate alınması vesilesiyle Putin’e teşekkür ettiğini söyleyen Paşinyan, “Varılan anlaşmanın hayata geçirilmesini ve Ermenilerin güvenlik çıkarlarına saygı gösterilmeye devam etmesini umuyoruz” dedi.

Rusya’nın, Ermenilerin güvenliğine yardımcı olmak için Suriye’de birçok araca sahip olduğunu dile getiren Paşinyan, “Ermenistan’ın da Suriye’de bir misyonu var. Ama bu misyon insani ve hiçbir şekilde güvenliğe dahli yok. Orada böylesine bir insani misyonu uygulamaktan çok memnunuz” diye kaydetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/29/Paşinyan-Putin-Kamışlı-Ermeni/168014

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