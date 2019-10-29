Kapadokya ve Türk turizmine değer katacak projede sona gelindi

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı şehrinin turizme açılması konusunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile yaptığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Nevşehir Kalesi etrafında 2015 yılı ortalarında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan ve 6. Yüzyıldan (Erken Bizans) itibaren günümüze kadar sürekli bir yaşamın izlerinin mevcut olduğu yeraltı kentinin turizme açılması için bir süredir yürüttükleri çalışmaların son aşamaya geldiğini kaydeden Arı, 466 bin metre olan alan içerisinde temizlik çalışmaları tamamlanan yaklaşık 120 bin metre karelik bölgenin en kısa sürede Türk ve dünya turizmine kazandırılacağını söyledi. Arı, “Burası gerçekten çok özel bir alan. Bir tarihi yapıda, yaşam merkezinde olması gereken bütün unsurların bulunduğu bir alan burası. Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir ancak buna rağmen turizmden aldığı pay sıfır. Bu yıl yaklaşık 3,5 milyon turistin bölgemizi yılsonuna kadar ziyaret etmesi bekleniyor ancak il merkezine ne yazık ki bu turistleri çekemiyoruz. Bizim şehir merkezine turistleri çekebilmemiz için elimizdeki en önemli malzememiz bu. Konuyla ilgili Turizm Bakanlığımız ile de mutabakata vardık. Yakın bir zamanda bölgede Koruma Amaçlı İmar Planı’na başlıyoruz. Şehrimizin çok fazla beklemeye tahammülü yok. Bir an önce burayı turizme açıp şehrimizin turizm potansiyelini, ekonomik ve finans durumunu yukarıya çekmemiz lazım. Öyle bir hazırlık yaptık ki Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanırken biz bölüm bölüm burayı turizme açmaya başlıyoruz. Bu yatırımlar içinde butik oteller, galeriler, müzeler var. Tarihi yapıyı muhafaza ederek çok özel bir proje hazırladık. “ dedi.

Nevşehir Kalesi etrafındaki alan içerisinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sırasında at ahırları, kilise, kamusal alanlar, özel yaşam alanları, iş atölyeleri, su tünelleri, bezirhaneler, manastır ve mezar odalarının bulunduğunu ifade eden Arı, böylesine önemli bir kültür mirasının turizme kazandırılmasının şehrin ekonomisine de ciddi katkılar sağlayacağını belirtti. Arı, “Bu alanın turizme açılması çok sayıda yerli ve yabancı turisti il merkezimize çekecek. Buraya gelecek yatırımın yanında ağırlayacağımız misafirlerimiz şehir ekonomisine ciddi bir katkı sunacak. Bununla birlikte en büyük sıkıntılarımızdan biri olan istihdam problemi de ortadan kalkacak. Bu konuda bizler kararlıyız. Şehrimizin, hatta bölgenin kaderini değiştireceğine inandığımız bu proje için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız.” diye konuştu.

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