Ermenistan, “Pekin Expo 2019” Uluslararası Bahçecilik Fuarı’nda altın ödül kazandı

28 Nisan – 7 Ekim tarihlerinde Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen “Pekin Expo 2019” Uluslararası Bahçecilik Fuarı’nda Ermenistan da temsil edildi. 162 gün boyunca Ermenistan’ın bahçecilik, tarım, şarapçılık gelenekleri, Ermenistan kültürü ve tarihi ve ülkenin turizm çekiciliği, çok taraflı ve kapsamlı olarak ziyaretçilerin dikkatine sunuldu.



Ermenistan’da üretilen üzüm ve nar şarabı, meyve konserveleri, kurutulmuş meyve, taze kayısı, çıkolata ve şekerleme çeşitlerinin sergilendiği Ermenistan pavyonunu günlük 25-30 bin kişi ziyaret etti, en fazla mısafir ise 2 Mayıs tarihinde ağırlandı (120.000).

22 Eylül’de Pekin Uluslararası Bahçecilik Fuarı kapsamında Ermenistan’ın 28. bağımsızlık yıldönümü vesilesiyle bir kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Çin’de Ermenistan’ın olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçisi Sergey Manasaryan, “Pekin Expo 2019” büro başkanının yardımcısı, Çin’de Ermenistan’ın ve diğer ülkelerin büyükelçiliklerinin diplomatları, fuarın tertipçileri, diğer ülkelerin pavyonlarının müdürleri ve temsilcileri katıldı.

“Pekin Expo 2019” Fuarı, 9 Ekim’de düzenlenen resmi törenle kapatıldı. Kapanışı vesilesiyle düzenlenen ödül töreninde Ermenistan, Pekin Uluslararası Fuarı’nın altın ödülünü kazandı. “Pekin Expo 2019” Fuarı’na 110 ülke ve uluslararsı kuruluş katılım sağladı. Fuarın ziyaretçilerinin toplam sayısı 9.3 milyonu geçti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/29/Ermenistan-Pekin-Expo-Bahçecilik-Fuarı-altın-ödül/168045

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