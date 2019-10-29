Erdoğan’ın korumalarınca darp edilen Murat Yasa: 13 Kasım’da Washington’dayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto ederken korumalarca darp edilen Kürt kökenli Amerikalı aktivist Murat Yasa, geri adım atmayacağını söylüyor.

Murat Yasa, iki yıl önce Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisinin Washington’daki evinin önünde protesto gösterisi yaparken Türk güvenlik görevlileri tarafından uygulanan şiddete maruz kaldı.

NBCNews’e konuşan Yasa’nın, Erdoğan’ın insan hakları karnesini protesto etmek için yaptığı barışçıl eylem sırasında dövülmesi bir video ile belgelendi.

Murat Yasa, başına ve vücudunun diğer bölgelerine aldığı darbeler nedeniyle hastanenin acil servisine gitmek zorunda kaldı.

Özellikle başına yönelik darbelerin onda izler bıraktığını belirten Yasa, yaşadığı hafıza kayıpları ve beyin dokusu hasarı ile uzun süre mücadele etmek zorunda kaldığını ifade etti.

“Yaşadığım sürece diktatörlere pes etmeyeceğim”

Yasa, gördüğü şiddet nedeniyle kızgınlığının hâlâ geçmediğini söyledi.

Geri adım atmayacağını aktaran 62 yaşındaki Murat Yasa, Erdoğan’ın 13 Kasım’da gerçekleşmesi öngörülen ABD seyahati için Washington’a dönmeyi planlıyor.

Yaşadıkları yüzünden kendisini çok kötü hissettiğini belirten Yasa, “Fakat nefes aldığım sürece, yaşadığım sürece, diktatörlere karşı pes etmeyeceğim. Tiranlığa karşı her zaman masum insanların yanında olacağım” şeklinde konuşuyor.

Erdoğan’ın ziyaretine karşı protestoların aciliyetini savunan Yasa, Barış Pınarı Harekatı’na karşı da öfkeli olduğunu dile getirdi. Yasa, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD güçlerini bölgeden çekerek Kürtlere ihanet ettiğine inanıyor ve bunu “kabul edilemez bir delilik” olarak nitelendiriyor.

Suçlamalar düşürüldü

Murat Yasa’nın darp edilmesi ile ilişkili, 15’i koruma olmak üzere 19 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

19 kişi 2017’de Washington’daki büyük jüri tarafından suçlandı, ancak 11 kişi hakkındaki suçlamalar daha sonra düştü.

Türk hükümeti PKK ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği protestoculara yönelik şiddeti kınadı. Yasa ise şahsi olarak PKK üyesi olduğunu reddetti ve birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ile “bağlantısı” olmadığını ifade etti.

Yasa, hayatı boyunca siyasi olarak aktif olduğunu ve Türkiye’nin azınlıklara, buna Ermeni azınlıklar da dahil, yönelik tavrını her zaman protesto ettiğini söylüyor.

Yasa, Trump’ın ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Erdoğan’ı 2017’deki şiddet olayları için kınamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtiyor.

“Eğer bunu burada (Washington’da) yapabiliyorsa” diyor Yasa ve ekliyor: “Türkiye’de neler yapabileceğini siz düşünün.”

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