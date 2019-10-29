Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, Çorum’da Başladı

Türkiye Satranç Federasyonunca (TSF) kentteki bir otelde düzenlenen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları için açılış töreni düzenlendi.

TSF Başkanı Gülkız Tülay ise 6 kıtadan 38 ülkenin 48 satranç takımının Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları için 8 bin yıllık geçmişe sahip Çorum’a geldiğini kaydetti.

Türk satranç ailesi olarak iki yıldır üst üste, Dünya Satranç Federasyonu’nun önemli bir faaliyetine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Tülay, “235 sporcunun centilmence maçlarına sahne olacak turnuvada heyecan dolu günler bizleri bekliyor.” dedi.

Şampiyonanın TSF’nin en önemli organizasyonlarından biri olduğunu dile getiren Tulay, şunları kaydetti:

“Böylesi önemli ve büyük bir turnuvayı başarıyla gerçekleştirmemizi sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve ilimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Turnuvada oynayan tüm sporcularımıza sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir turnuva süreci, misafirlerimize keyifli bir hafta diliyorum. Satranç sporunun güzelliklerinin hakim olduğu turnuvamızda, sevgiyle ve başarıyla güzel anılar biriktirmeniz dileğiyle.”

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Temsilcisi Vadim Tsypin ve sporcular katıldı.

Türkiye’nin yanı sıra Ermenistan, Avurstralya, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kolombiya, Çekya, Almanya, Yunanistan, Hindistan, İzlanda, Macaristan, İran, Irak, İsrail, Kaakistan, Litvanya, Malezya, Moldova, Karadağ, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Somali, Kuzey Afrika, Siri Lanka, İsviçre, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, Amerika, Özbekistan’dan 235 sporcunun hamle yapacağı Organizasyon, 5 Kasım Salı günü sona erecek.

https://leblebi.tv/dunya-16-yas-alti-satranc-olimpiyatlari-corumda-basladi/

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