Avrupa satranç şampiyonasında Ermenistan takımının seri zaferleri kesintiye uğradı

Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenen Avrupa satranç şampiyonasının dördüncü turunda Ermenistan satranç takımı Ukrayna ile karşılaşmayı 2:2 skorluk beraberlikle sonuçlandırdı.

Ermeni satranççılardan Hrant Melkumyan zafer kazanırken Hayk Martirosyan ise Ukraynalı satranççı tarafından yenilgiye uğradı.

Ermenistan takımının öncüleri olan Levon Aronyan ve Gabriel Sargsyan maçları berabere bitirdiler.

Önceki 3 turlarda Ermenistan satranç takımı Norveç, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyetine karşı zafer kazandı ve şu an 7 puanla 1-4’üncü sıraları paylaşıyor.

Kadınlar satranç takımı ise İspanya ile karşılaşmayı beraber sonuçlandırdı. Dördüncü turdan sonra Ermenistan kadınlar satranç takımı 6 puanla 3-8’inci sıraları paylaşıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/29/Avrupa-satranç-şampiyonası-Ermenistan/168069

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