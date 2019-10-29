Avrupa satranç şampiyonasında Ermenistan takımının seri zaferleri kesintiye uğradı

Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenen Avrupa satranç şampiyonasının dördüncü turunda Ermenistan satranç takımı Ukrayna ile karşılaşmayı 2:2 skorluk beraberlikle sonuçlandırdı.
Ermeni satranççılardan Hrant Melkumyan zafer kazanırken Hayk Martirosyan ise Ukraynalı satranççı tarafından yenilgiye uğradı.
Ermenistan takımının öncüleri olan Levon Aronyan ve Gabriel Sargsyan maçları berabere bitirdiler.
Önceki 3 turlarda Ermenistan satranç takımı Norveç, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyetine karşı zafer kazandı ve şu an 7 puanla 1-4’üncü sıraları paylaşıyor.
Kadınlar satranç takımı ise İspanya ile karşılaşmayı beraber sonuçlandırdı. Dördüncü turdan sonra Ermenistan kadınlar satranç takımı 6 puanla 3-8’inci sıraları paylaşıyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/29/Avrupa-satranç-şampiyonası-Ermenistan/168069
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